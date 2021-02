Piątek 19 lutego 2021 Kup Windowsa 10 Pro OEM (1PC) za $14.50

Autor: Wedelek | źródło: Akcja promocyjna (reklama) | 18:01 W tym roku zima uderzyła z całą siłą, zaskakując nie tylko drogowców. Aura nie sprzyja długim spacerom, a z uwagi na pandemię nie mamy zbyt wielu opcji na spędzenie wolnego czasu. Z tego też powodu wielu graczy postanowiło wykorzystać ten moment do uszczuplenia rosnącej z czasem „kupki wstydu” i nadrobienia zaległości. No ale jak tu cieszyć się nowymi produkcjami na leciwym już sprzęcie? Jasnym jest, że trzeba go zastąpić czymś nowym. No a skoro kupujemy już nowy komputer, to warto też wyposażyć się w nowoczesne oprogramowanie. Najlepiej jak najniższym kosztem. Tu z pomocą przychodzą nam pośrednicy tacy jak sklep Whokeys.



W jego ofercie znajdziecie nie tylko całe potrzebne oprogramowanie, ale i kilka fajnych gier. Oczywiście wszystkie te pozycje nabędziecie w dużo niższej cenie niż gdybyście kupowali bezpośrednio od producenta. Warte uwagi są szczególnie aplikacje firmy Microsoft, których już i tak niską cenę możemy dodatkowo obniżyć za pomocą specjalnego kodu TW25. Wpisujemy go na etapie finalizacji zamówienia zmniejszając cenę końcową o dodatkowe 25%.



Wszystkie pozycje dostępne w ofercie Whokeys są dostępne jedynie w formie cyfrowej, a przedmiotem transakcji jest klucz aktywacyjny, który otrzymujemy drogą mailową. Sam instalator należy pobrać osobno wprost z serwerów danego producenta – szczegółową instrukcję wraz z linkiem dostajemy na podanego w zamówieniu e-maila. Zazwyczaj podczas pierwszej instalacji jesteśmy proszeni o zalogowanie się na dedykowane konto, do którego zostaje przypisana licencja powiązana z otrzymanym kluczem. Dzięki temu w przyszłości nie musimy już nigdzie podawać otrzymanego od Whokeys ciągu znaków, a link do instalatora pojawia się na liście posiadanych przez nas aplikacji. Jest więc nie tylko tanio, ale też prosto i wygodnie.



Aktualnie dodatkową promocją objęte są następujące aplikacje:



Windows 10 Pro Oem Key - 14.50USD - 53zł (z kodem TW25)



Windows10 Pro Oem Key 2PC - 22.93USD - 84zł (z kodem TW25 )



Windows 10 Home Oem Key - 13.63USD - 53zł (z kodem TW25 )



Office 2019 Professional Plus Key - 44.48USD - 163zł (z kodem TW25 )



Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus - 52.27USD - 216zł (z kodem TW25 )







