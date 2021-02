Środa 24 lutego 2021 Smartfony Samsunga będą teraz wspierane przez cztery lata

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:15 Samsung ogłosił, że zamierza wydłużyć okres wsparcia technicznego dla większości swoich smartfonów z trzech do czterech lat. Dla użytkowników jest to świetna wiadomość, bo oznacza, że przez taki czas mogą oni liczyć nie tylko na poprawki bezpieczeństwa, ale i nowe funkcje, co w świecie urządzeń z Androidem nie jest niestety normą. Do tej pory najdłuższe wsparcie oferował Google, który zapewniał trzy lata aktualizacji dla nowych urządzeń, a jeśli chciało się więcej, to trzeba było zmienić logo na takie z nadgryzionym jabłuszkiem. Na szczęście teraz sytuacja się zmienia i wszystkie nowe modele z serii Galaxy S, Note, A, XCover, Tab i Foldable będą wspierane przez cztery lata.



Samsung ogłosił również, że wprowadzona zmiana dotknie też modele, które swoją premierę miały w 2019 i 2020 roku. Tym samym czteroletnim wsparciem technicznym mogą się już pochwalić następujące smartfony:



Galaxy S : S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G



: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G Galaxy Note: Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G



Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G Galaxy A: A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G



A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G Galaxy Foldables: Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G



Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G Galaxy XCover: XCover FieldPro, XCover Pro



XCover FieldPro, XCover Pro Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.