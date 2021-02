Środa 24 lutego 2021 Rynkowa premiera Rocekt Lake-S odbędzie się 15 marca

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:11 Wygląda na to, że Intel zdecydował się nieznacznie przyspieszyć premierę swoich desktopowych procesorów z rodziny Rocket Lake-S, wyznaczając ich nową datę premiery na 15 marca bieżącego roku. Mniej więcej dwa tygodnie później procesory te mają trafić do sprzedaży, a w sieci pojawią się pierwsze obiektywne testy nowych chipów. Data zniesienia embargo na publikacje to teraz 30 marca. Sam Intel przekonuje, że jego najnowsze CPU będą około 3-8% wydajniejsze w grach niż układy czerwonych, a zaszyty w nim kontroler PCI-Express 4.0 pozwala osiągnąć dyskom SSD o 11% wyższe transfery danych niż po podpięciu do konkurencyjnych Ryzenów.



Rocket Lake-S ma być też mocniejszy od układów AMD, a przynajmniej jeśli chodzi o pojedynczy wątek, bo w testach wielordzeniowych nadal będą odstawać od swoich konkurentów.



Przypominam, że procesory Rocket Lake-S będą bazować na maksymalnie 8-miu rdzeniach Cypress Cove oraz układach IGP Gen12, a ich produkcja będzie realizowana w litografii 14nm+++.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.