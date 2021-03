Poniedziałek 1 marca 2021 AMD EPYC Geona z 96 rdzeniami ZEN4 i obsługą AVX-512

Autor: Zbyszek | źródło: ChipHell | 13:35 (2) Obecnie ofercie procesorów serwerowych AMD króluje druga generacja procesorów EPYC (seria Rome), oparta o architekturę ZEN2. Jeszcze w marcu AMD ma poszerzyć ofertę o procesory EPYC 3. generacji z serii Milan, oparte o nowszą architekturę ZEN 3. Obydwie generacje wykorzystują gniazdo typu LGA z 4094 pinami nazywane Socket SP3, i posiadają do 64 rdzeni na jeden procesor oraz 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze informacje o 4. generacji procesorów EPYC, znanej pod nazwą kodową. Według tych doniesień, procesory te będą większe od swoich poprzedników i zgodne z postawką Socket SP5 posiadającą 6096 pinów.



Otrzymają też więcej rdzeni - do 96 rdzeni ZEN4, oraz 12-kanałowy kontroler pamięci DDR5. Kolejną cechą będzie wyższy wskaźnik TDP - wynoszący do 320W, podczas gdy dotychczasowe CPU EPYC mają TDP sięgający 280W.



Same rdzenie ZEN4 będą wytwarzane w 5nm litografii i mają otrzymać wiele nowych instrukcji, w tym AVX-512 (obsługiwane natywnie z pełną wydajnością), BFLOAT16 i inne jeszcze nieujawnione nowe instrukcje.



Zapowiada się więc na ciekawy pojedynek z 7nm Xeonami Intel Sapphire Rapids, mającymi posiadać nawet 112 rdzeni (4 chiplety po 28 rdzeni).





Poniżej prawdopodobny wygląd procesorów EPYC 4. generacji w porównaniu do ich aktualnych odmian.







@temat (autor: Mariosti | data: 1/03/21 | godz.: 14:04 )

Zgodnie z nomenklaturą własną intela,

Sapphire Rapids nie bazuje na chipletach, tylko jest to słynna sklejka z kilku procesorów.



będzie moc (autor: Mario2k | data: 1/03/21 | godz.: 14:32 )

AMD tak trzymać



