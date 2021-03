Czwartek 4 marca 2021 Wiosenna promocja: Windows 10 Pro Key za $14, a Office 2019 Pro za $44

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 20:21 8-mego marca, w poniedziałek obchodzimy „dzień kobiet”. Jest to idealna okazja, żeby sprawić naszej ukochanej nowego Windowsa… dobra, dobra, żartowałem. Proszę odłożyć kostkę brukową na miejsce. A na poważnie, to jeśli macie w planach wymianę sprzętu i już teraz wiecie, że będzie Wam potrzebny np. nowy Office, to świetnie się składa, bo Whokeys akurat organizuje kolejną akcję promocyjną na oprogramowanie firmy Microsoft. Podobnie jak do tej pory aby skorzystać z dodatkowego rabatu w wysokości 25% należy na etapie finalizacji zamówienia wpisać kod promocyjny TW25.



Promocja łączy się ze „zwykłymi” obniżkami, więc rabat jest naprawdę solidny. Przypominam, że Whokeys to sklep zajmujący się jedynie cyfrową dystrybucją oprogramowania, więc przedmiotem zakupu jest klucz aktywacyjny, który należy wpisać w dedykowanym instalatorze. Ten jest pobierany wprost ze strony producenta i w zależności od tego co kupiliśmy, czasami wymaga od nas zalogowania się na konto w dedykowanym serwisie, do którego przypisywana jest licencja. Przykładowo, jeśli wybierzecie Office 2019, to instalator będzie chciał powiązać klucz z kontem w serwisie Microsoft.com. Wbrew pozorom jest to bardzo wygodna opcja, bo umożliwia potem bardzo szybką reinstalację oprogramowania, bez konieczności podawania kodu. Ten jest automatycznie zaciągany z naszego konta.



Aktualnie w ramach promocji z kodem TW25 Whokeys oferuje następujące oprogramowanie:





Windows 10 Pro Oem Key - 14.50USD - 53zł (z kodem TW25)



Windows10 Pro Oem Key 2PC - 27.23USD - 100zł (z kodem TW25 )



Windows 10 Home Oem Key - 13.63USD - 53zł (z kodem TW25 )



Office 2019 Professional Plus Key - 44.48USD - 163zł (z kodem TW25 )



Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus - 52.27USD - 192zł (z kodem TW25 )







