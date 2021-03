Wtorek 9 marca 2021 15 marca AMD pokaże światu nowe EPYC „Milan”

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:29 AMD zaprasza wszystkich na prezentację nowych procesorów serwerowych z rodziny Epyc „Millan”, która odbędzie się 15 marca o godzinie 11 rano czasu EST. Dla nas, osób mieszkających w Polsce oznacza to, że start wydarzenia odbędzie się o godzinie 17:00. Imprezę jak zwykle poprowadzą CEO Lisa Su, CTO Mark Papermaster oraz dyrektorzy działów serwerów i centrów baz danych – panowie: Forrest Norrod, oraz Dan McNamara. Trzecia generacja procesorów EPYC ma się składać z 19 różnych modeli CPU zbudowanych na bazie architektury Zen 3, z których te najmocniejsze mają otrzymać 64R/128W, 256MB cache L3 i 32MB pamięci podręcznej drugiego poziomu.



Biorąc pod uwagę to, jak architektura Zen 3 sprawuje się w desktopowych Ryzenach z pewnością jest na co czekać. Poniżej znajdziecie nieoficjalną listę planowanych modeli przygotowaną przez WCCFTech:







