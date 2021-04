Środa 7 kwietnia 2021 RTX 1080Ti też został wskrzeszony z martwych

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:43 Wygląda na to, że nie tylko RTX 1050 Ti i RTX 2060 wracają do łask. Jeden z producentów zdecydował się też na wznowienie produkcji modelu GTX 1080 Ti. Wiemy o tym dzięki relacji jednego z użytkowników południowokoreańskiego forum Quasar Zone, który wysłał do naprawy swój uszkodzony akcelerator od Evga i otrzymał w zamian inny, całkiem nowy model. Jego numer seryjny zdradził, że nie mamy do czynienia z leżakiem magazynowym, a ze świeżo wyprodukowanym egzemplarzem, którego poskładano w tym roku (2021). Przypomnę, że oficjalnie produkcja chipów GP102 (Pascal) na której są zbudowane te karty zakończyła się pod koniec 2018 roku.



