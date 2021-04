Piątek 9 kwietnia 2021 Microsoft usuwa Painta z dziesiątki i przenosi go do Windows Store

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:15 Windows 10 w wersji Insider Preview Build 21354 wprowadza kilka pomniejszych zmian, takich jak reorganizacja niektórych elementów systemu Start, oraz usunięcie aplikacji Paint z systemu Windows. Ikoniczny program graficzny od Microsoftu został jakiś czas temu zastąpiony przez bardziej rozbudowaną wersję o nazwie Paint 3D, ale aż do teraz współistniał obok niego. W końcu jednak nadszedł czas by wersja podstawowa została ostatecznie wycięta z OSu i w postaci odrębnego programu była przeniesiona do sklepu Windows Store skąd wciąż będzie można ją pobrać. Przy okazji Microsoft zdecydował się na odświeżenie jej ikony na taką, która lepiej wpasowuje się w GUI dziesiątki.



Ten sam los ma spotkać również inne, starsze aplikacje, takie jak Notatnik oraz Wycinanie. Te również zostają docelowo zastąpione przez nowsze wersje, które będą domyślnie preinstalowane na wszystkich komputerach z Windowsem.







