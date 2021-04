Czwartek 22 kwietnia 2021 Discord powiedział nie Microsoftowi – przejęcia nie będzie

Autor: Wedelek | źródło: Windows Central | 05:01 Jak donosi The Wall Street Journal (WSJ) rozmowy toczone pomiędzy kierownictwem Microsoftu i Discorda zakończyły się fiaskiem, a popularny komunikator pozostanie niezależnym bytem. Jego właściciele zadeklarowali przy tym, że nie zamierzają sprzedać firmy nie tylko Microsoftowi, ale i żadnemu innemu podmiotowi. Zamiast tego wybierają niezależność, a pieniądze na rozwój będą chcieli pozyskać poprzez wejście w przyszłości na giełdę papierów wartościowych pod postacią spółki akcyjnej. Jeśli wierzyć nieoficjalnym doniesieniom gigant z Redmond chciał zapłacić za Discorda ponad 10 miliardów dolarów, a więc całkiem sporo.



Dla samego Microsoftu z pewnością najważniejszą wiadomością jest to, że Discord nie trafi póki co w ręce żadnego innego giganta ze świata IT, co da firmie czas na doszlifowanie swoich narzędzi i zwiększenie ich potencjału, a przy tym zwiększenie udziału w rynku.



