Poniedziałek 31 maja 2021 Render podstawki AM5 (typu LGA)

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:32 Wraz z premierą Ryzenów 7000 bazujących na architekturze Zen 4 firma AMD zastąpi długo wykorzystywane podstawki typu PGA (Pin Grid Array) konkurencyjnym rozwiązaniem, czyli LGA (Land Grid Array). Jak by nie patrzeć jest to istotna zmiana, która wymusi na producentach układów chłodzenia zaprojektowanie zupełnie nowych typów mocowań. Cała sytuacja jest na tyle ciekawa, że portal ExecutableFix pokusił się nawet o stworzenie rendera prezentującego jak nowe procesory będą wyglądać (w oparciu o posiadane informacje).



Oczywiście sama płytka drukowana nie jest specjalnie ciekawa. Dużo ważniejszy jest tu oczywiście IHS, który w dużej mierze determinuje to jak wygląda układ chłodzenia. Rozwiązanie użyte w układach od AMD ma przypominać IHS znany z Intelowskich Skylake-X. Znajdziecie go poniżej.



Zaletą gniazd typu LGA jest możliwość upakowania na tej samej powierzchni większej ilości pinów i większa wytrzymałość samego CPU, który jest pozbawiony wystających elementów. Wada to większa podatność na uszkodzenia mechaniczne płyty głównej i dużo trudniejsza naprawa w przypadku uszkodzenia samego gniazda – piny prostuje się o niebo łatwiej niż blaszki.









