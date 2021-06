Czwartek 10 czerwca 2021 CPU Intel Raport Lake otrzymają 8 wydajnych i 16 oszczędnych rdzeni

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:03 Podczas marcowej konferencji o nazwie Unleashed Intel poruszył kwestię przyszłych procesorów dla komputerów klasy desktop. Krzemowy gigant potwierdził, że jeszcze w tym roku na rynek trafią CPU Alder Lake-S, a następnie w 2022 roku ich odświeżone wersje w postaci Raptor Lake-S. Przypomnijmy, że Alder Lake-S otrzymają 8 wydajnych rdzeni Golden Cove i 8 oszczędnych rdzeni Gracemont. Pierwsze maja mieć wskaźnik IPC wyższy o kilkanaście % niż Sunny Cove i Willow Cove i blisko 40 procent wyższy niż Skylake, z kolei oszczędne rdzenie Gracemont będą mieć wskaźnik IPC niewiele ustępujący IPC z rdzeni Skylake.



Teraz poznaliśmy pierwsze nieoficjalne informacje na temat CPU Raptor Lake-S, ktore zadebiutują pod koniec 2022 roku i będą konkurować z Ryzenami opartymi o architekturę ZEN4.



Jak się okazuje, Raptor Lake-S otrzymają łącznie 24 rdzenie - 8 wydajnych i 16 oszczędnych. Oznacza to, że będą to CPU 32-wątkowe (Alder Lake-S będą obsługiwać 24 wątki). Wydajnymi rdzeniami będą rdzenie o nazwie Raptor Cove, czyli ulepszona wersja Golden Cove z wyższym wskaźnikiem IPC. Oszczędne rdzenie pozostaną bez zmian i będzie to nadal Gracemont, lecz w podwójnej ilości.



Przypomnijmy, że na 2023 rok Intel szykuje kolejna nowość, jaką będą pierwsze 7nm CPU w postaci Meteor Lake-S, które otrzymają mix wydajnych i oszczędnych rdzeni o jeszcze wyższych wskaźnikach IPC, niż Rapror Cove i Gracemont.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.