AMD Aldebaran będzie ponoć dysponować 16 384SP i 128GB VARM

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 18:05 Użytkownik Twittera o pseudonimie Lcuza twierdzi, że zna specyfikację techniczną nowego Radeona MI200 zbudowanego w oparciu o GPU Aldebaran. Do tej pory wszystkie przecieki na ten temat wskazywały, że będzie to produkt zbudowany w oparciu o ideę MCM, a więc składający się z co najmniej dwóch chipletów zaprojektowanych z użyciem architektury CDNA2. Lcuza wszystko to potwierdza i idzie o krok dalej publikując diagram rzekomej próbki inżynieryjnej składającej się z dwóch chipletów połączonych ze sobą bardzo szybkim interfejsem wewnętrznym.



Według niego pojedynczy element składa się z ośmiu klastrów SE, z których każdy ma po 16 bloków CU zdolnych operować na 32-bitowych i 64-bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych.



A high level diagram for AMD's upcoming CDNA2/Aldebaran product MI200.

Physically it's a hefty scaling, from 64 CUs on Vega20 to 128 on CDNA1 to now 2x128 on MI200(CDNA2).

Total interface width doubles from 4096b HBM2 to 8192b HBM2e.

Capacity quadruples from 32GB to 128GB. pic.twitter.com/a95o2JbYux — Locuza (@Locuza_) July 1, 2021



Do tego jeden chiplet ma ponoć dysponować czterema 1024-bitowymi szynami wymiany danych połączonymi z ułożonymi w cztery stosy modułami pamięci HBM2e o pojemności do 16GB każdy. Cztery mają też by 8-kanałowe interfejsy UMC, a każdy chiplet ma dysponować własnym modułem VCN 2.6 (Video CoreNext) i interfejsami PCI-Express oraz XGMI (odpowiednik CXL od AMD).



Bloki CU zaszyte w Aldebaranie mają też wspierać funkcję Matrix Engines V2 stworzoną z myślą o przyspieszeniu maszynowego uczenia, a każdy z nich będzie się ponoć składać z 64 procesorów strumieniowych.



Jeśli zbierzemy to wszystko do kupy, to wyjdzie nam układ z dwoma chipletami, z których każdy ma po 8192SP i 64GB pamięci HBM2e z interfejsem 4096-bit, co łącznie daje nam 16 384SP i 128GB VRAMu. Jeśli to faktycznie prawda, to szykuje się nam bardzo ciekawy układ.



