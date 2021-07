Wtorek 6 lipca 2021 Ceny kart graficznych spadły do poziomu z lutego

Autor: Zbyszek | źródło: 3DCenter | 17:28 (2) Wzrost zainteresowania pracą i naukę zdalną, debiut procesorów, kart graficznych i konsol nowej generacji oraz duży wzrost zainteresowania wydobywaniem kryptowalut doprowadził do niedoborów i zawyżonych cen różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Pomimo iż fabryki układów scalonych pracują na pełnych obrotach, zapotrzebowanie ze strony rynku przekracza poziom dostaw. Najgorsza sytuacja była na rynku kart graficznych - wzrost ceny Bitcoina doprowadził do masowego wykupywania dostępnych egzemplarzy w celu wydobywania kryptowalut, przez co zakup karty graficznej od kilku miesięcy graniczył z cudem, a ich ceny były znacznie zawyżone.



Sytuacja zaczęła się poprawiać końcem maja, kiedy nastąpił spadek ceny Bitcoina, a dodatkowo Nvidia zaczęła dostarczać do sklepów karty GeForce RTX ze sprzętowym ograniczeniem szybkości obliczania haszy, przez co ich zakup stał się mniej opłacalny do celów wydobywania kryptowalut.



Obecnie ceny kart graficznych są już prawie dwukrotnie niższe, niż kilka tygodni temu. W przypadku rynku niemieckiego, średnia cena kart jest obecnie o około 50 procent wyższa od ceny sugerowanej, czyli taka jaka była w 1. połowie lutego.



Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym okresie ceny grafik nadal powinny spadać. Niestety nie wiemy jak szybko ceny osiągną poziom zbliżony do sugerowanych.







K O M E N T A R Z E

Czekam na spadek do cen MSRP (autor: Kenjiro | data: 7/07/21 | godz.: 08:18 )

Pewnie jeszcze z rok poczekam...



@up (autor: bmiluch | data: 8/07/21 | godz.: 09:59 )

no i na koniec,

niech wreszcie ceny MSRP zaczną spadać

kto to widział, by GPU stanowiło 50% ceny komputera

i to GPU wykastrowane w przypadku zastosowań obliczeniowych





