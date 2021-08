Środa 11 sierpnia 2021 Źle zmontowana seria kart graficznych firmy PowerColor

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:04 (1) Jeden z użytkowników karty graficznej firmy PowerColor, a konkretnie modelu Radeon RX 6700 XT od tego producenta, był zaciekawiony nietypowo wysokimi temperaturami sekcji zasilania swojej karty, wyraźnie wyższymi niż na innej karcie Radeon RX 6700 XT jego kolegi. Postanowił zatem zdemontować system chłodzenia celem wymiany pasty termoprzewodzącej na lepszą, i ze zdumieniem odkrył, że cooler w miejscu kontaktu z sekcją zasilania oraz pamięciami GDDR6 posiada wciąż folie ochronne, utrudniające przepływ ciepła do radiatora. Usunięcie foli musiało zostać przeoczone jeszcze w fabryce, na etapie montowania coolera do płytki PCB karty.



W takiej sytuacji trudno mówić o pojedynczym źle zmontowanym egzemplarzu - w przypadku linii produkcyjnej doszło raczej do seryjnego błędu osoby montującej karty. Mogła ona źle zrozumieć instrukcję jak należy zamontować cooler do karty graficznej. Prawdopodobnie na rynek trafiło więcej kart z foliami ochronnymi w miejscach kontaktu coolera z sekcją zasilania i pamięciami.



Posiadacze karty graficznej PowerColor Radeon RX 6700 XT powinni uważniej sprawdzić temperatury na swoich kartach lub też dokładnie obejrzeć przestrzeń pomiędzy radiatorem a płytką drukowaną - obecność ew. foli ochronnych powinno udać się zobaczyć przy pomocy np. latarki nawet bez odkręcania colera od karty.







No profeska.. (autor: stefan_nurek | data: 11/08/21 | godz.: 18:53 )

Dobrze że tam jeszcze nie znalazł resztek ryżu w 5 smakach ;)



