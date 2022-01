Poniedziałek 10 stycznia 2022 Rzut okiem na odkurzacz RedRoad V17

Autor: Redakcja | 12:09 Odkurzacz RedRoad V17 to znaczna poprawa wydajności sprzątania dzięki możliwości manewrowania w zakresie 360°, podwójnym szczotkom walcowym i szerokiemu wachlarzowi akcesoriów oferowanych przez ten model. Zobaczmy czym charakteryzuje się ten model odkurzacza ręcznego.



Postęp technologiczny w naturalny sposób prowadzi do unowocześnienia naszego inteligentnego życia. RedRoad V17, wyposażony w najnowocześniejsze technologie, sprawia, że odkurzanie staje się prostsze, a utrzymanie czystego i przyjemnego domu łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.



Zespół projektowy RedRoad stara się stawiać w sytuacji klientów, co widać po wszystkich szczegółach V17. Po pierwsze, ten flagowy bezprzewodowy odkurzacz jest wyposażony w wielokierunkową głowicę szczotkową z podwójnymi szczotkami walcowymi.



Zobaczmy co z znajdziemy w opakowaniu. A sprzętu jest po korek. Mamy cały wachlarz różnych końcówek i dodatków. Mamy pięć różnych szczotek do sprzątania, dwie dodatkowe rurki giętkie, zawieszkę na ścianę oraz zapasowe rolki dla głównej szczotki. Zobaczcie na zdjęciach ile tego jest, więc warto dobrze przejrzeć paczkę aby czegoś istotnego nie wyrzucić z kartonem.















Ten sprytny sprzęt jest w stanie bez wysiłku poruszać się w każdym kierunku i dotrzeć do najbardziej nieuchwytnych zakamarków. Dzięki tak niesamowitej zwrotności nie musisz już "walczyć o swoje" w całym domu kosztem bolącego nadgarstka lub ramienia.



Podwójna konstrukcja szczotek walcowych sprawia, że V17 pracuje dwa razy wydajniej niż tradycyjne odkurzacze, dzięki czemu nie musisz ciągle sprzątać tej samej powierzchni.



Warto podkreślić, że RedRoad, jako innowator w branży urządzeń czyszczących, nigdy nie przepuszcza żadnej okazji, aby ulepszyć swoje produkty bez względu na koszty. Szczotka walcowa jest wyposażona w 4 szczotki rolkowe (2 miękkie szczotki do twardych podłóg i 2 z włosiem do dywanów). Klienci mogą wybierać spośród 3 kombinacji, gdy mają różne potrzeby w zakresie sprzątania.



Na przykład, jeśli w domu znajdują się głównie twarde podłogi, można połączyć dwie miękkie szczotki, aby podwoić skuteczność czyszczenia. Jeśli masz w domu mieszankę twardych podłóg, dywanów i płytek, możesz połączyć dwa rodzaje szczotek, aby nie musieć ich zmieniać za każdym razem, gdy kończysz czyszczenie jednej z podłóg. W skrócie, RedRoad jest poświęcony poprawie wydajności czyszczenia dla lepszego doświadczenia użytkownika.



Ale oczywiście, wysoka wydajność i głębokie czyszczenie wymagają silnego ssania. Dzięki najwyższej klasy cyfrowemu bezszczotkowemu silnikowi maglev o prędkości 120,000rpm i zoptymalizowanej konstrukcji kanału powietrznego, V17 reprezentuje najwyższy poziom ssania w tej kategorii. Moc znamionowa 450W maszyny głównej daje oszałamiające 155AW i 26,500pa ssania. Taka siła ssania jest już wystarczająca do codziennego sprzątania domu. Głębokie sprzątanie domu? Dla V17 to żaden problem.



































Aby sprostać wielu scenariuszom sprzątania (zarówno w domu, jak i w samochodzie), arsenał akcesoriów obejmuje rurę przedłużającą, główną szczotkę podłogową (do głębokiego czyszczenia podłogi), ssawkę szczelinową LED (która oświetla ukryty kurz), szeroką ssawkę i wąż (do czyszczenia pod fotelami samochodowymi, w szufladach itp.), zmotoryzowaną szczotkę do roztoczy (która czyści 99,9% roztoczy lub sierści zwierząt domowych z łóżka i kanapy) oraz szczotkę do kurzu (do klawiatur, zasłon i foteli samochodowych).



RedRoad V17 napędzany jest akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 2500 mAh. W trybie Eco pozwala on na pracę przez 60 minut i jednorazowe sprzątnięcie 200 m², co jest wartością więcej niż wystarczającą dla większości rodzin.



Ponadto, V17 jest wyposażony w podwójne filtry HEPA z węglem aktywnym, aby upewnić się, że wydmuchiwane powietrze jest czystsze niż to, którym normalnie oddychasz. Wreszcie, dziewięciostopniowa redukcja hałasu sprawi, że nie będziesz mógł się nadziwić, jak ciche może być odkurzanie. RedRoad V17, zawsze oddany efektywnemu i głębokiemu sprzątaniu, aby Twój dom był czysty i wygodny.



Jeśli zależy nam na pomocniku domowym, który szybko będzie dostępny po wyjęciu ze stacji dokującej do usunięcia zabrudzeń oraz usuwania roztoczy głównie z materacy i łóżek to warto pomyśleć nad tego typu odkurzaczem. Zaraz po robotach samosprzedających, taki przyjaciel domu jest wart zainteresowania. Cena V17 (około 1250zł) jest dość wysoka, w zmian dostajemy sprzęt o dużej mocy, dodatkowi w postaci giętkich rurek i podświetlenia kocówek sprzątających. Przycisk możemy sobie zablokować, więc nie trzeba mieć cały czas palcem trzymanego przycisku. Z wad mogę wymienić brak możliwości umycia głównego pojemnika oraz dość słabej jakości wykończenie plastików w akcesoriach.



