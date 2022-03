Wtorek 8 marca 2022 Premiera procosorów Ryzen Threadripper 5000 Pro

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 20:20 Prawie 1,5 roku po debiucie konsumenckich procesorów Ryzen serii 5000 z rdzeniami ZEN 3, firma AMD zdecydowała się na wypuszczenie na rynek flagowych procesorów z serii Threadripper z rdzeniami ZEN 3. Niestety na ten moment dotyczy to tylko najdroższych modeli z serii Threadripper Pro dedykowanej dla stacji roboczych do zastosowań w pełni profesjonalnych i korporacyjnych. Nowe modele procesorów to 64-rdzeniowy Threadripper Pro 5995WX, 32 rdzeniowy Threadripper Pro 5975WX, 24 rdzeniowy Threadripper Pro 5965WX, 16-rdzeniowy Threadripper Pro 5955WX i 12-rdzeniowy Threadripper Pro 5945WX



Cała piątka jest zgodna z podstawką sWRX8 i chipsetem AMD WRX80, ma wskaźnik TDP 280W oraz 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4 z obsługą ECC, i tak jak wszystkie Ryzeny z serii Pro ma aaktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) oraz dodatkowe funkcje wspomagające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym.



W porównaniu do serii Ryzen Threadripper 3000 Pro, nowe procesory poza korzyściami wynikającymi z bardziej wydajnej architektury ZEN 3 pracują tez z wyższymi częstotliwościami taktowania (zegar Turbo to zachowawcze 4,5 GHz dla wszystkich modeli, o 200-300 MHz więce niż u poprzedników) oraz udostępniają nowe rozwiązanie z dziedziny bezpieczeństwa w postaci AMD Shadow Stack, to jest sprzętową ochronę stosu możliwą dzięki porównywaniu zachowania programów z działaniem ich kopii w czasie rzeczywistym.





Niestety nie dość, ze jest to oferta trochę spóźniona, to nadal brak w niej tańszych procesorów Threadripper serii 5000 do zastosowań prywatnych i domowych.









