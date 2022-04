Środa 20 kwietnia 2022 Nvidia może nie otrzymać dużych ilości szybkich pamięci GDDR6X

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 15:39 Jesienią tego roku Nvidia wprowadzi na rynek nowe karty graficzne GeForce RTX serii 4000, bazujące na chipach z serii Ada Lovelace produkowanych przez TSMC w 5nm litografii. Największy z nich, AD102 ma mieć 144 bloki SM i łącznie 18432 rdzeni CUDA plus 384-bitowy interfejs pamięci GDDR6X, a mniejsze AD103 i AD104 otrzymają odpowiednio: 10752 rdzenie CUDA i 7680 rdzeni CUDA oraz 256-bitowy interfejs pamięci GDDR6/6X. Nowe GPU zasilą karty takie jak GeForce RTX 4070, 4080 i 4090, lub też ich wersje z dopiskiem "Ti". Tymczasem sprawdzeni informatorzy z Twittera donoszą, że wskutek problemów Microna specyfikacja kart może nie być taka, jak oczekiwał Jensen Huang.



Szef Nvidia liczył na to, że w nowej serii GeForceów znajdą się pamięci GDDR6X o efektywnej szybkości 24 Gbps. Ich zastosowanie w połączeniu z 384-bitową magistralą pozwoliłoby na przepustowość rzędu 1,15 TB/s, a w połączeniu z 256-bitową magistralą - na przepustowość rzędu 768 GB/s.



Niestety z doniesień wynika, że Micron wciąż nie ma jeszcze gotowych modułów GDDR6X 24 Gbps, a gdy zacznie ich produkcję - będzie ona niewielka. Doniesienia wskazują, że Nvidia może zastosować pamięci GDDR6X 24 Gbps tylko we flagowych kartach GeForce RTX 4090 / 4090 Ti, a słabsze karty z chipami AD103 i AD104 wykorzystają wolniejsze kostki GDDR6 21 Gbps. Tym samym część kart może mieć o prawie 15 procent niższą przepustowość pamięci niż planowana przez Nvidia.



Przypomnijmy, że GDDR6X to modyfikacja pamięci GDDR6 stworzona przy współpracy inżynierów Microna i Nvidia. Pamięci te nie zostały ustandaryzowane przez organizację JEDEC.



W porównaniu do typowych GDDR6, pamięci GDDR6X zamiast dwustopniowej,wykorzystują czterostopniową modulację amplitudy sygnału (tzw. PAM4). To pozwala na transmisję dwóch bitów danych na cykl, używając czterech poziomów sygnału. Mimo tego obecnie produkowane pamięci GDDR6X nie są dwukrotnie szybsze od GDDR6 - ze względu na konieczność wydłużenia czasu impulsu muszą pracować z niższym zegarem. W uproszczeniu pamięć GDDR6X 21 Gbps to GDDR6 zwolniona do szybkości 10,5 Gbps z modulacją PAM4. Wzrost szybkości pamięci GDDR6X wymaga sporego nakładu pracy na poziomie analizy, próbkowania i odszumiania sygnałów, aby było możliwe bezbłędne odczytanie poziomu amplitudy.



Na ten moment trudno stwierdzić, czy Micron I Nvidia zdołają udoskonalić te techniki na tyle, aby móc zwiększyć taktowanie pamięci GDDR6X do poziomu takiego jak w klasycznych modułach GDDR6 i tym samym wprowadzić kostki np. GDDR6X 32 Gbps. W najbliższej przyszłości wydaje się to nieosiągalne, a pamięci GDDR6X są już coraz bardziej doganiane przez typowe pamięci GDDR6, które w tym roku mają być produkowane w wersjach o efektywnej szybkości 20 Gbps i 22 Gbps.







