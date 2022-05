Czwartek 12 maja 2022 APU Phoenix otrzyma IGP z RDNA 3 o wydajności mobilnego RTX 3060

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:45 (10) Mniej więcej na początku każdego roku kalendarzowego następuje debiut kolejnej generacji laptopowych procesorów AMD ze zintegrowaną grafiką. Początkiem tego roku zadebiutowały procesory Ryzen serii 6000 (nazwa kodowa Rembrandt) wyposażone w rdzenie ZEN 3+ o podwyższonej efektywności energetycznej względem standardowych rdzeni ZEN 3, oraz w zintegrowany układ graficzny z 12 blokami CU i architekturą RDNA 2. Jak już wiemy z oficjalnych planów AMD, początkiem kolejnego, 2023 roku w ofercie pojawią się mobilne procesory Ryzen serii 7000 (nazwa kodowa Phoenix), wytwarzane w litografii 5nm i wyposażone w rdzenie ZEN 4.



Z nowych informacji wynika, że wraz z nimi AMD szykuje kolejny wyraźny skok wydajności zintegrowanej grafiki. Część IGP tych procesorów ma stanowić układ graficzny z architekturą RDNA 3, dysponujący według przecieków od 16 do 24 blokami CU, a jego wydajność ma być zbliżona do oferowanej przez laptopową kartę graficzną GeForce RTX 3060 M.



Jeśli AMD uda się faktyczne wykrzesać tak dużą wydajność zintegrowanej grafiki w swoim nowym APU, może to oznaczać śmierć tańszych dedykowanych kart graficznych dla laptopów.













jedyny sposób (autor: Markizy | data: 11/05/22 | godz.: 21:25 )

aby osiągnęli taką wydajność to wsadzenie do phoenixa pamięci hbm. A jak wiemy wszyscy pamięci tego typu są drogie wiec nie realne jest za bardo żeby zastosowali to w APU tym bardziej że wpisali LPDDR5. Dlatego do tej informacji podszedłbym z dużą rezerwą, jak osiągną poziom RX6500 to będzie maks. Uzycie 3D Infinity Cache da na pewno kopa ale pamiętajmy że karty graficzne nie bez powodu potrzebują dużej ilości pamięci o wysokiej przepustowości. Najprawdopodobniej ilość bloków CU jest zawyżona dwukrotnie ze względu na zmianę ilości jednostek SIMD na blok CU



1== (autor: Mario1978 | data: 11/05/22 | godz.: 22:38 )

Tam raczej nie będzie LPDDR5 a LPDDR5x do laptopów więc przepustowość powinna osiągnąć ponad 112GB/s. Jak dodadzą 128MB Infinity Cache to może być ciekawie.



OK, (autor: ziemowit | data: 12/05/22 | godz.: 11:23 )

ale wtedy już będzie niestety 4060.



a mnie ciekawi (autor: bajbusek | data: 12/05/22 | godz.: 13:28 )

jak oni policzyli tę wydajność i w czym przetestowali ?

I o jakiej wersji laptopowej 3060 M mowa bo jest kilka rodzajów z różnym TDP :)

Szczerze wątpie w te obietnice...





@4. (autor: Mariosti | data: 12/05/22 | godz.: 14:41 )

Chodzi o 3060M z tdp 60W.

Bardzo możliwe że dobre iGPU AMD będzie lepsze w tym przypadku, bo marnuje mniej energii na IO (a przy takim TDP spory procent energii idzie na PCI-E), a tym bardziej na RAM (budżet na GDDR pamięci jest dość duży i nie skalują się super dobrze przy niskim TDP).



Widząc jak sobie radzi 6900XT, szczerze w ogóle mnie nie dziwi że iGPU na jeszcze nowszej architekturze w połączeniu z DDR5 wysokotaktowanym i z rozsądną liczbą SP będzie miało taką wydajność.



ta;P (autor: MacLeod | data: 12/05/22 | godz.: 15:27 )

srali muszki bedzie wiosna:D



InfinityCache (autor: pwil2 | data: 12/05/22 | godz.: 19:30 )

Przy dużym cache nawet 128-bit szyna w karcie pokroju 6600XT potrafi dawać radę. Szczególnie w typowym dla laptopów gamingowych FHD.



Mogą dodać obsługę DDR5X/DDR6. Najlepiej gdyby się taką wydajność udało uzyskać z użyciem DDR5 4800+ w modułach SODIMM. Wlutowane 16GB RAMu nie każdemu wystarczą, a dopłata do 32GB+ będzie pewnie znaczna.



Niech to ma wydajność rzędu RTX3050 i kosztuje ~3k, a będzie hit.



c.d. (autor: pwil2 | data: 12/05/22 | godz.: 19:32 )

Z grafiki wynika, że LPDDR5... ale jak da się w rozsądnej cenie kupić coś z 32GB RAMu to jeszcze da się przeżyć.



Choć pewnie to będą zaraz konfiguracje po 5k+, a klienci będą kupować ze względu na mobilność i niskie zużycie energii, a nie jako tanią opcję.



żeby to uzyskać muszą (autor: Zbyszek.J | data: 12/05/22 | godz.: 21:41 )

żeby to uzyskać muszą uzyskać około 2-krotnie wyższą wydajność iGP niż oferuje Radeon 680M z mobilnych Ryzenów 6000.



30-50% więcej jednostek, wyższe taktowanie + usprawnienia IPC w RDNA3 powinny to zapewnić. Po stronie przepustowości pamięci - dodanie np. 64 MB Infinity cache też da radę efektywnie prawie zdublować bandwitch.



Zbyszek.J (autor: Markizy | data: 13/05/22 | godz.: 19:27 )

https://twojepc.pl/...i-zintegrowanej-grafiki.html

wygląda na to że powyższy news jest tym czym był od początku istną bajką. Można nawet pokusić się o stwierdzenie że phoenix będzie posiadać jednostki rdna2.



