Nowe informacje na temat Navi 31, Navi 32 i Navi 33

Autor: Zbyszek | źródło: 3DCenter | 23:44 Jeszcze w tym roku zadebiutują pierwsze karty graficzne Radeon kolejnej generacji. Będą one wykorzystywać układy graficzne o nazwach kodowych Navi 31, Navi 32 i Navi 33, zbudowane na bazie architektury RDNA 3. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na ich temat. W architekturze RDNA 3 bloki Compute Units ze 128 procesorami strumieniowymi zostaną zastąpione przez nowe grupy o nazwie WGP (Workgroup Processors), składające się z 256 procesorów strumieniowych. Największy układ Navi 31 ma otrzymać 48 bloków WGP i łącznie 12288 procesorów strumieniowych.



Będzie to monolityczny układ scalony wytwarzany przez TSMC w litografii 5nm, i będzie otoczony 6 dodatkowymi rdzeniami krzemowymi zawierającymi łącznie 384 MB pamięci Infinity Cache oraz interfejsy pamięci GDDR6. Navi 31 wraz z przyklejonymi do niego sześcioma mniejszymi układami scalonymi trafi do kart Radeon RX 7900, które otrzymają 24 GB pamięci GDDR6 z 384-bitową magistralą.



Mniejszy Navi 32 to dwie trzecie Navi 31. Chip otrzyma 32 bloki WGP i łącznie 8192 procesory strumieniowe, a wokół niego umieszczone będą cztery układy scalone z łącznie 256 MB pamięci Infinity Cache i interfejsami pamięci GDDR6. Navi 32 wraz z czterema towarzyszami będzie napędzał serię kart Radeon RX 7800 dysponującą 16 GB pamięci GDDR6.



Najmniejszy z całej trójki będzie Navi 33, wytwarzany w litografii 6nm, i dysponujący 16 blokami WGP (4096 procesorów strumieniowych), oraz 128 MB pamięci Infinity Cache. Karty z tym układem scalonym otrzymają 8GB lub 16GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą.



Navi 33 trafi do kart Radeon RX 7700 XT, które według doniesień mają mieć wydajność porównywalną do Radeona RX 6900 XT, przy wskaźniku TDP około 200W - niższe TDP przy zachowaniu podobnej wydajności ma wynikać głównie z ulepszeń zastosowanych w architekturze RDNA 3 oraz lepszej 6nm litografii.



Radeon RX 7700 XT w porównaniu do Radeona RX 6900 XT ma wypadać bardzo podobnie jak Radeon RX 6600 XT na tle karty Radeon RX 5700 XT - nowy model wykorzysta nieco mniejszy GPU ale szybciej taktowany i oparty na lepszej architekturze RDNA 3, oraz będzie miał o połowę węższa magistralę i mniejszą przepustowość pamięci. Wydajność Radeona RX 7700 XT na tle Radeona RX 6900 XT ma być nieco wyższa w rozdzielczości Full HD, porównywalna w 1440p i trochę słabza w 4K.



Ostatnie doniesienia dotyczą możliwych dat premier. Wynika z nich, że jako pierwszy jesienią zadebiutuje... Radeon RX 7700 XT. Flagowe karty z serii 7900 z chipami Navi 31 mają pojawić się dopiero pod sam koniec tego roku lub na początku 2023 roku, a Radeony RX 7800 z chipami Navi 32 pod koniec 1. kwartału 2023 roku.







