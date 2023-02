Środa 8 lutego 2023 Dell kojeną dużą firmą z branży IT, która zwolni znaczną liczbę pracowników

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:11 Po tym gdy znaczne zwolnienia zapowiedziały (i realizują już) firmy Intel i Microsoft, to grona dużych gigantów branży komputerowej, którzy będą redukować zatrudnienie dołącza Dell. Firma ma zmniejszyć swoją załogę o 5 procent, i wręczyć wypowiedzenia 6650 pracownikom. Większość ze zwolnień dotknie dział komputerów osobistych, których sprzedaż spadła w 4. kwartale 2022 roku o 37 procent względem tego samego okresu roku poprzedniego. Aby bilansować działalność przy niższej podaży urządzeń Dell musi oszczędzać środki, a zapowiedziane zwolnienia mają dać 700 mln dolarów oszczędności w 2023 roku.



Spośród innych gigantów branży wcześniej zwolnienia zapowiedziały już Meta i Twitter, a póki co unika ich Apple, AMD i Amazon.







