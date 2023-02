Sobota 18 lutego 2023 Ryzen 9 7950X3D 3D: pierwsze testy

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:06 Do zapowiedzianej na 28 lutego premiery procesorów Ryzen 7000 z dodatkową pamięcią 3D V-Cache pozostało już tylko nieco ponad tydzień. Wówczas do sprzedaży trafią 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D i 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D, do których na początku kwietnia dołączy 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D. W sieci właśnie pojawiły się wyniki pierwszych testów procesora Ryzen 9 7950X 3D wykonane w benchmarku Geekbench 5. Procesor zamontowany na płycie ASUS ROG Crosshair X670E HERO wraz z 32 GB pamięci DDR5 uzyskał w teście jednowątkowym wynik 2157 punktów, i 21841 punktów w teście wielowątkowym.



Wynik jednowątkowy jest identyczny jak uzyskiwany przez standardowy Ryzen 9 7950X bez dodatkowej pamięci 3D-V Cache, jednak wynik wielowątkowy jest niższy o 10 procent niż uzyskuje "zwykły" Ryzen 9 7950X. Może to być związane z 300 MHz niższym taktowaniem bazowym i wskaźnikiem TDP obniżonym ze 170W do 120W. Warto przy tym dodać, że Geekbench 5 jest testem który nie korzysta z dodatkowej pamięci 3D-V Cache. Dodatkowa pamięć podręczna L3 powinna pokazać swój pazur zwłaszcza w grach 3D, zwiększając liczbę generowanych klatek.



Warto przypomnieć, że 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X 3D i 12-rdzeniowy Ryzen 9 7900X 3D mają dodatkową pamięć L3 na jednym z dwóch chipletów, i identyczne taktowanie turbo jednowątkowe (5,6 GHz lub 5,7 GHz) jak "zwykłe" Ryzeny 9 7950X i 7900X. Natomiast 8-rdzeniowy Ryzen 7 7800X 3D ma jeden chiplet z dodatkową pamięcią L3 i taktowanie boost 5,0 GHz, a ceny całej trójki mają wynosić kolejno: 699 USD, 599 USD i 449 USD.







