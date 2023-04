Środa 5 kwietnia 2023 Dogecoin jest od dwóch dni nowym logiem Twittera

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 13:44 Dogecoin to krytptowaluta zalożona dla żartu, wyśmiewająca ideę kryptowalut jako istotnego środka płatniczego. Podkreśla to też jej logo, jakim jest ikona z psem rasy Shiba Inu, znanym z memów #Doge, a w naszym kraju znanym jako Pieseł. Pomimo tego kryptowaluta zyskała sporą popularność, przyjmując z czasem podobną rolę do innych kryptowalut. Szczególnie upodobał ją sobie Elon Musk, który od dłuższego czasu wspiera i popularyzuje Dogecoin, a teraz postanowil użyć do tego swojego najmłodszego dziecka, czyli nabytej w październiku platformy Twitter. Zrobił to odrazu w bezprecedensowy sposób, zmieniając główne logo serwisu. Tak - zamiast niebieskiego ptaszka, obecnie logiem Twittera jest logo Dogecoin.



Jednocześnie Elon Musk kilka razy twittował na temat Dogecoina, a cała akcja spowodowała wzrost wyceny Dogecoina o około 30 procent. Na ten moment nie wiadomo, jak długo Pieseł pozostanie nowym logo Twittera, ani też nie jest znany motyw jaki przemawiał za tym, aby niebieski ptaszek ustąpił miejsca logo Dogecoin.



W tle tej sprawy pojawia się informacja o pozwie na kwotę 258 mln dolarów złożonym przeciwko Muskowi przez grupę inwestorów, którzy uważają, że poprzez jego wcześniejsze działania, tj. reklamowanie i sztuczne podbijanie wyceny Dogecoina, mieli stracić prawie 100 mln dolarów wskutek powrotu wartości krytptowaluty do poprzedniego poziomu.







