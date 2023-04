Piątek 14 kwietnia 2023 Laptopy z procesoreami Ryzen 7000 Phoenix w sprzedaży od 30 kwietnia

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:51 (1) W styczniu firma AMD zaprezentowała nowe procesory dla laptopów wyposażone w najnowsze rdzenie ZEN 4 i wytwarzane w zaawansowanej litografii 4nm od TSMC. Są to przeznaczone dla lekkich i wydajnych laptopów monolityczne APU Phoenix Point z 6-ma lub 8-ma rdzeniami ZEN 4. Pierwsze komputery przenośne z nimi na pokładzie miały trafić do sprzedaży w drugiej połowie marca, ale w skutek pewnych opóźnień debiut został opóźniony o kilka tygodni. Teraz już wiadomo, że oficjalna premiera nastąpi 30 kwietnia, kiedy w sprzedazy pojawią się laptopy z procesorami Ryzen 9 7940 HS i Ryzen 7 7840 HS (8 rdzeni) oraz Ryzen 5 7640 HS (6 rdzeni).



Cała trójka ma TDP 35W, taktowanie boost od 5,2 GHz w najwyższym modelu do 5,0 GHz w najniższym, zintegrowany układ graficzny Radeon 700M z architekturą RDNA 3 i 12 blokami CU (łącznie 768 procesorów strumieniowych), kontroler pamięci DDR5 i LPDDR5, oraz cztery dedykowane jednostki XDNA przejmujące obliczenia związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Jest to też pierwszy konsumencki procesor x86 zaopatrzony w takie jednostki. Według testów AMD, oferują one wyższą wydajność niż jednostki AI zaszyte w procesorze Apple M2.



Wydajność jednowątkowa i wielowątkowa nowych procesorów ma być o 20-40 procent wyższa niż poprzedników (Ryzen 6000, APU Rembrandt, rdzenie ZEN 3+, 7nm). AMD deklaruje też, że procesory są niezwykle efektywne energetycznie podczas niskiego obciążenia, i laptopy z nimi będą pracować na baterii zauważalnie dłużej, niż w przypadku laptopów z poprzednimi procesorami Ryzen 6000 (Rembrdant).



W maju i czerwcu do oferty AMD mają dołączyć procesory Ryzen 7000 "Phoenix Point" zw wersjach z TDP 15-25W i dopiskiem "U" w nazwie modelu procesora.







