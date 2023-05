Piątek 26 maja 2023 Wyniki finansowe Nvidia w 1. kwartale i świetnie prognozy na 2. kwartał

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 19:51 Nvidia podała wyniki finansowe za zakończony 30 kwietnia 2023 roku ostatni kwartał fiskalny. Przychód wyniósł 7,19 miliarda dolarów, i był o 19 procent wyższy niż w poprzednim kwartale (wówczas 6,05 mld USD), lecz o 13 procent niższy niż w tym samym kwartale przed rokiem (wtedy wyniósł 8,29 mld USD). Zysk netto wyniósł natomiast 2,043 mld USD, w porównaniu do 1,41 mld USD we wcześniejszym kwartale i 1,618 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem, co jest efektem wysokiej marży (64,6 procent) i obniżenia wydatków operacyjnych do poziomu 2,508 mld USD, z 2,576 mld USD w poprzednim kwartale i 3,563 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem.



Jeśli chodzi o poszczególne działy Nvdia, to dział Gaming, dostarczający karty graficzne dla komputerów stacjonarnych i przenośnych, uzyskał przychód w wysokości 2,24 mld USD, o 22 procent wyższy niż w poprzednim kwartale i o 38 procent niższy niż w tym samym kwartale przed rokiem.



Lepiej poradził sobie dział Data Center, dostarczający GPU do zastosowań serwerowych (np. Nvidia A100, H100) i produkty dodatkowe takie jak stacje NVIDIA DGX i karty DPU Bluefield. Przychód działu Data Center wyniósł 4,28 mld USD, o 18 procent więcej niż w poprzednim kwartale i o 14 procent więcej niż w tym samym kwartale przed rokiem.



Dział Professional Visualization dostarczający rozwiązania do ścian wizyjnych, wizualizacji 3D, i oprogramowanie Omniverse, uzyskał przychód 295 mln USD, o 31 procent wyższy niż w poprzednim kwartale lecz o 53 procent niższy niż przed rokiem, a dział Automotive and Robotics dostarczający chipy do samochodów i robotów produkcyjnych , uzyskał przychód 296 mln USD, o 1 procent wyższy niż w poprzednim kwartale i o 114 procent wyższy niż przed rokiem.





Co ciekawe, w 2. kwartale fiskalnym (1 maj-31 lipca) Nvidia spodziewa się rekordowego w swojej historii przychodu w wysokości około 11,0 mld USD, co ma być efektem bardzo dużego zainteresowania serwerowymi GPU A100 i H100 do obliczeń specjalizowanych i uczenia maszynowego, na które zostały złożone dość duże zamówienia.







