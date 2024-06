Czwartek 27 czerwca 2024 Karty Intel ARC 2. generacji bez dużego wzrostu wydajności

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:46 Intel kończy obecnie prace nad swoimi nowymi kartami graficznymi ARC 2. generacji. Będą one oparte o architekturę XE drugiej generacji o nawie kodowej Battlemage, a układy krzemowe jakie znajdą się pod systemem chłodzenia tych kart będą wytwarzane najprawdopodobniej w litografii 5nm od TSMC. Tymczasem według najnowszych informacji nowe karty ARC nie przyniosą dużego wzrostu wydajności, a zapowiedź nawiązania walki z AMD i Nvidia w górnym segmencie cenowym nie zostanie spełniona. DLa nowych kart Intel przygotował dwa układy krzemowe - większy BMG-G31 i mniejszy BMG-G21.



Pierwszy z nich ma 32 jednostki XE i łącznie 4096 procesorów strumieniowych, czyli dokładnie tyle samo ile układ ACM-G10 z kart ARC A770. Chip ma współpracować z pamięciami GDDR6 lub GDDR6X za pośrednictwem 256-bitowej magistrali.

Mniejszy układ krzemowy BMG-G21 ma 20 jednostek XE (2560 procesorów strumieniowych) i 192-bitowy interfejs pamięci GDDR6/GDDR6X.



Tym samym najbardziej wydajna z nowych kart graficznych zaoferuje wydajność wyższą co najwyżej o kilkadziesiąt procent od dotychczasowego modelu ARC A770. Przy identycznej liczbie jednostek wykonawczych wyższa wydajność ma wynikać z ulepszeń zastosowanych w architekturze wewnętrznej nowych GPU.





