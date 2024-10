Czwartek 31 października 2024 Sharkoon wprowadza obudowy AK6 RGB & MK6 RGB

Autor: Adam | źródło: Sharkoon | 16:17 AK6 RGB zapewnia odpowiedni przepływ powietrza dzięki czterem fabrycznie zainstalowanym wentylatorom RGB oraz specjalnie zaprojektowanemu dopływowi powietrza przez boczny panel. Dodatkowo, AK6 RGB posiada nowoczesne złącza, szeroką kompatybilność z płytami głównymi BTF oraz dużo miejsca na komponenty. Cechą wyróżniającą AK6 RGB jest nowoczesny wygląd szkła hartowanego, które tworzy jednolitą szybę z przodu i z boku obudowy. Wentylatory 120 mm RGB LED PWM, z których trzy mają odwrotny przepływ powietrza, aby wciągać powietrze do obudowy przez boczny panel. Dodatkowo, obudowa pomieści nawet dziewięć wentylatorów dla jeszcze lepszego przepływu powietrza.



Jeśli preferujesz chłodzenie wodne dla AK6 RGB, można jednocześnie zamontować chłodnicę o rozmiarze 360 mm wraz z inną o rozmiarze do 280 mm. Oprócz standardowych płyt głównych mini-ITX, micro-ATX lub ATX, AK6 RGB jest kompatybilna z prawie wszystkimi formatami BTF dostępnymi na rynku.



Na lewej stronie AK6 RGB znajdują się także port TRRS oraz port USB-C, umożliwiające nowoczesne połączenia z szeroką gamą urządzeń mobilnych i peryferyjnych. Dodatkowo kontroler pozwala na podłączenie i obsługę do czterech komponentów LED oraz czterech wentylatorów PWM.



AK6 RGB może pomieścić duże karty graficzne o długości do 41 cm, a wsparcie montażu zapewnia gumowany uchwyt na kartę graficzną. Obudowa mieści także chłodzenia CPU o wysokości do 17 cm oraz zasilacze o długości do 23,5 cm. Ponadto jest miejsce na dwa dyski HDD 3,5" lub cztery dyski SSD 2,5".



Oprócz AK6 RGB dostępny jest również MK6 RGB jako bardziej kompaktowa wersja micro-ATX, dostępna w kolorze czarnym lub białym.



AK6 RGB i MK6 RGB są już dostępne w kolorze czarnym lub białym w rekomendowanej cenie detalicznej odpowiednio 84,90 euro i 79,90 euro.









