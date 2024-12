Czwartek 12 grudnia 2024 Intel ARC A580 - premiera i testy

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 20:39 Intel ogłosił oficjalną premierę swojej pierwszej karty graficznej ARC drugiej generacji. Jest to ARC B580, wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6 oraz układ krzemowy BGM-G21 z architekturą Xe2 oraz 20 jednostkami Xe (2560 procesorów strumieniowych), który jest wytwarzany w litografii 5nm przez TSMC. Karta jest adresowana jako konkurent dla modeli GeForce RTX 4060 i Radeon RX 7600 i 7600 XT. Nowość Intela jest nieco tańsza od konkurentów, oferuje od nich o 4 GB więcej pamięci i ogólną wyższą wydajność - według testów w trybach 1080p i 1440p wydajność ARC B580 jest wyższa średnio o około 10 procent, a w trybie 4K średnio o około 15-20 procent w porównaniu do kart GeForce RTX 4060 i Radeon RX 7600.



ARC B580 trafi do sprzedaży jutro, a jej sugerowana cena w Polsce wynosić będzie 1299 złotych brutto. Na początku przyszłego roku do oferty dołączy trochę wolniejszy model ARC B570 z 10GB pamięci, oraz bardziej wydajne wersje z serii ARC B700 z 16 GB pamięci.



Wadą ARC B580 jest trochę nierówna wydajność - w niektórych grach karta potrafi być o kilkadziesiąt procent bardziej wydajna niż GeForce RTX 4060 i Radeon RX 7600, a w innych zaoferuje wyraźnie mniej fps. Dlatego osoby zainteresowane jej zakupem powinny zapoznać się z testami i recenzjami oraz sprawdzić wydajność ARC B580 w tych grach, które używają.



Wracając do nowej architektury Xe2 - przynosi ona znaczną ilość usprawnień w budowie jednostek wewnętrznych - Intel deklaruje, że każda jednostka Xe oferuje o 70 procent wyższą wydajność w rasteryzacji w porównaniu do poprzedniej generacji. O 50-100 procent poprawiono też wydajność jednostek RayTracing - mają one nie dwa lecz trzy niezależne potoki wykonawcze, dwukrotnie bardziej wydajną jednostkę przetwarzania geometrii i dwukrotnie większą pamięć podręczną. Kolejne zmiany to powiększone pamięci podręczne L1 i L2, oraz ulepszone jednostki XMX, które obsługują teraz typy danych INT2, INT4, INT8, FP16, BF16 i TF32.



Usprawniono też jednostkę obsługi wyświetlaczy i multimediów - dzięki temu karty ARC drugiej generacji obsługują HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5), oraz formaty: VP9, AV1, HEVC, AVC i AAVC-H, i H265 w tym w trybie 10-bitowym (kodowanie 4:2:2).



Wraz z kartami ARC drugiej generacji debiutuje też technologia upscalingu rozdzielczości XeSS Super Resolution drugiej generacji, oferująca niższe opóźnienia i mniejsze czasy generowania klatek, oraz nowe oprogramowanie Intela do zarządzania pracą kart, umożliwiające ich podkręcanie.





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.