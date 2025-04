Środa 9 kwietnia 2025 Apple awaryjnie transportuje wyprodukowany sprzęt do USA aby ominąć taryfy Trumpa

Autor: Wedelek | źródło: TomsHardware | 07:26 W sieci można znaleźć setki memów o tym jak nowa administracja ustaliła dodatkowe cła i co zamierzają z tym zrobić pingwiny (chodzi o wyspę, na której nie mieszkają ludzie, a która też dostała własne cła, bo… mogła). Jednak to co dla jednych jest powodem do żartu innym spędza sen z powiek. Wśród tych drugich sa między innymi włodarze Apple, którzy, aby uniknąć 10% ceł importowych wprowadzonych przez administrację Trumpa zorganizowali szybki przerzut sprzętu z magazynów w Indiach do USA.



Sytuacja ta miała miejsce pod koniec marca, a do transportu iPhoneów i innych urządzeń użyto pięciu olbrzymich samolotów transportowych. Dzięki temu firma zabezpieczyła zapasy na kilka miesięcy i zyskała czas na ocenę wpływu nowych taryf na łańcuch dostaw oraz dostosowanie swojej strategii operacyjnej.



Warto w tym miejscu nadmienić, że obecnie około 15% iPhoneów jest składanych w Indiach, a komponenty do nich są przywożone z wielu różnych miejsc.



Aktualnie obowiązujące taryfy w wysokości: 26% na towary z Indii, 54% z Chin i 46% z Wietnamu mocno uderzają nie tylko w Apple, ale i inne firmy z USA i spoza Ameryki.



Przykładowo Foxconn, główny partner produkcyjny Apple, rozszerza swoje zakłady poza Azję, i przenosi część produkcji do Meksyku.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.