Środa 11 czerwca 2025 PCI-SIG ogłosiło specyfikację PCI-Express 7.0

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 06:51 Organizacja PCI-SIG oficjalnie ogłosiła specyfikację standardu PCI Express (PCIe) 7.0. Najnowsza wersja standardu osiąga imponującą przepustowość 128 GT/s, co przy konfiguracji z 16 liniami przekłada się na transfer do 512 GB/s w obu kierunkach. PCI-E 7.0 wykorzystuje zaawansowane techniki, takie jak modulacja PAM4 oraz kodowanie Flit-based. Zapewnia także lepszą efektywność energetyczną i pełną kompatybilność wsteczną z wcześniejszymi generacjami PCIe.



Nowa technologia z biegiem czasu trafi do kart graficznych, kart sieciowych i nośników. Głównie tych dedykowanych rynkowi profesjonalnemu, gdzie każdy dodatkowy GB/s ma znaczenie. Tradycyjnie PCI-SIG poinformowało też, że trwają już prace koncepcyjne nad kolejną generacją – PCIe 8.0. Celem jest zapewnienie ciągłości rozwoju ekosystemu PCIe oraz wsparcie dla przyszłych inwestycji i planów produktowych w całej branży.









Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.