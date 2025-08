Środa 30 lipca 2025 Nvidia odsyła karty z serii RTX 900 i RTX 10x0 na emeryturę

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 06:49 (1) Nvidia ogłosiła, że w październiku 2025 roku odeśle na emeryturę wszystkie karty z rodziny GeForce GTX 900 (architektura Maxwell), jedynego modelu gamingowego na bazie GPU Volta, czyli GeForce TITAN V oraz wszystkich modeli GTX 10x0 na bazie architektury Pascal. Decyzja ta została ujawniona wraz z publikacją notatek do sterownika 580.88 WHQL. We wspomnianym dokumencie zaznaczono, że wymienione na wstępie karty będą przez kolejne 3 lata otrzymywać kwartalne łatki bezpieczeństwa, ale zakończy się proces wydawania regularnych aktualizacji Game Ready.



Proces ten zakończy się w październiku 2028 roku. Po tej dacie żadnych nowych wersji sterowników już nie otrzymamy.



Równolegle NVIDIA ogłosiła, że do października 2026 roku będą wydawane sterowniki dla Windowsa 10 i to, pomimo że Microsoft kończy wsparcie dla tego dziesiątki wraz z końcem bieżącego roku.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.



K O M E N T A R Z E

Wedelek (autor: kombajn4 | data: 1/08/25 | godz.: 10:39 )

A co to są RTX 900? Bo GTX 900 to wiem...



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.