Poniedziałek 15 września 2025 Nowe steroniki dla Panther Lake z nawet 18% wzrostem wydajności IGP

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 06:05 Intel pracuje w pocie czoła nad przedpremierowymi usprawnieniami procesorów Panther Lake. Niedawno wypuszczono nową partię aktualizacji dla zintegrowanej grafiki Xe3. Wprowadza ona do stosu graficznego Mesa 3D aż czternaście nowych poprawek kompilatora, rozwiązujących problemy z wydajnością. Usprawnienia poprawiają sposób, w jaki kompilator obsługuje kolejkowanie wątków i wprowadzają sztuczki techniczne, które działają szczególnie dobrze na sprzęcie Xe3. Z wewnętrznych testów Intela wynika, że niektóre gry działały nawet o 18% szybciej i praktycznie nie ma tytułu, który nie zyskałby choć kilku procent.



Zyski w wydajności są okupione wolniejszą kompilację shaderów - testy wydajnościowe obciążające prekompilację shaderów wykazały wzrost obciążenia o około jedną czwartą. Poprawki są już częścią Mesa 25.3, a twórcy przygotowują również modyfikacje do wersji 25.2 dla systemu Linux.



Intel przyznał też, ze wciąż boryka się z problemami ze stabilnością - niektóre gry nadal powodowały sporadyczne zawieszanie się GPU, a jeden wymagający tytuł został całkowicie pominięty w testach wydajności z powodu ciągłych awarii.





