Czwartek 19 lutego 2026 Karty graficzne AMD tanieją, ale na razie tylko w Japonii

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 06:42 Gracze PC nie mają lekko. Jak nie boom na koparki kryptowalut to AI, która winduje ceny praktycznie wszystkich podzespołów. Wprost mówi się, że taki stan rzeczy potrwa kilka lat, a tanio to już było. Ale nawet w obecnej sytuacji pojawiają się iskierki nadziei. I tak według danych zebranych przez Gaz:Log, karty Radeon RX 9070 XT oraz RX 9060 XT 16 GB potaniały ostatnio w Japonii o odpowiednio 15% i 20% po tym, jak w grudniu 2025 roku ich ceny wyraźnie wzrosły. W przypadku najtańszych modeli korekta ceny wyniosła pod koniec roku nawet 40%, a w liczbach bezwzględnych mówimy o kwotach rzędu 20–40 dolarów na kartach z 8 i 16 GB pamięci VRAM.



Analitycy wskazują, że znajdujemy się w momencie w którym rynek zbliża się do punktu przełomowego, po którym ceny mogą się ustabilizować lub dalej spadać.



Ale żeby nie było za kolorowo, to Ci sami analitycy twierdzą, że zarówno AMD, jak i Nvidia planują podwyżki cen katalogowych swoich kart. W sumie mowa o zmianach rzędu co najmniej 10%. Korekta MRSP ma nastąpić do wakacji, ale dużo się mówi o tym, że zostanie wprowadzona dużo szybciej. Prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale.



No i zostaje jeszcze jedna kwestia. Na razie obniżka dotyczy tylko jednego rynku - Japonii, więc u nas w kraju taniej kart nie kupicie i nie wiadomo czy finalnie ewentualna korekta cen nie zbiegnie się z zapowiadaną podwyżką znosząc jakiekolwiek korzyści z niej płynące.





