Poniedziałek 23 lutego 2026 Ceny pamięci DDR5 w niemczech zaczynają lekko spadać

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 06:05 (1) Po miesiącach nieustannych wzrostów ceny detaliczne pamięci DDR5 w Niemczech pokazują pierwsze, nieśmiałe oznaki ochłodzenia. Po raz pierwszy od jesieni cena zestawu 32GB pamięci DDR5 zamiast rosnąć spadła. Potwierdza to niezależna analiza wykonana za pomocą narzędzia CamelCamelCamel wykorzystywanego przez Toms Hardware. Przyczyn lekkiego wyhamowania cen może być kilka. Na pewno część kupujących wstrzymuje się z zakupami po okresie gwałtownych wzrostów, a niektórzy sprzedawcy mogą obniżać ceny, by upłynnić zapasy i ograniczyć ryzyko magazynowe.



Trzeba jednak pamiętać, że wciąż mówimy tylko o jednym rynku (niemieckim) i ciężko tak naprawdę prognozować czy można już mówić o trendzie czy nie.





DDR5 - HOLD! (autor: Conan Barbarian | data: 23/02/26 | godz.: 15:35 )

Lekko spadają?

Niech na ryja zlecą, to się zastanowię.

Szał na AI powoli mija, więc niektórzy zaczynają trzeźwieć i dostrzegać, że przepalanie setek miliardów $ to nie jest dobry pomysł.



