Test: solarna kamera Omajin Solar, Wireless Security oraz gniazdko smart

Autor: Adam | Data: 15/10/24



Firma Netatmo mająca siedzibę we Francji, specjalizuje się w różnej maści smart czujników pogodowych, termostatów, smart głowic do grzejników i innych urządzeń do inteligentna zarządzania domem. Teraz wprowadziła nową gamę produktów, bardziej konsumenckich i prostych w obsłudze. Pojawiło się na razie pięć produktów, a trzem z nich przyjrzymy się w tej recenzji. Będzie to kamera Omajin Solar zasilana energią słoneczną, gniazdko Omajin Smart plug oraz Omajin Wireless Security Camera, domowa mini kamera zasilana z akumulatora. Zapraszamy do lektury.

Omajin Solar Camera: kamera bezpieczeństwa zasilana energią słoneczną



W dzisiejszych czasach, gdy technologie domowego monitoringu stają się coraz bardziej zaawansowane, wybór odpowiedniego systemu bezpieczeństwa to kluczowa decyzja. Omajin Solar Camera (oznaczenie modelu OSC-01) to produkt, który obiecuje nie tylko skuteczne zabezpieczenie domu czy posesji, ale także ekologiczną wydajność i niezależność energetyczną. Dzięki zastosowaniu paneli słonecznych Omajin Solar Camera wyróżnia się na tle innych urządzeń na rynku. W tej recenzji postaramy się szczegółowo przyjrzeć funkcjom, zaletom i wadom tej kamery, a także ocenić jej przydatność w różnych scenariuszach użytkowania.



Jednym z głównych atutów tej kamery jest jej zasilanie za pomocą paneli słonecznych, co eliminuje konieczność korzystania z tradycyjnych źródeł energii. Dzięki panelom solarnym, Omajin Solar Camera jest w stanie działać w trybie ciągłym, o ile ma dostęp do odpowiedniej ilości światła słonecznego. To czyni ją użytecznym rozwiązaniem dla miejsc, w których nie ma dostępu do zasilania elektrycznego, takich jak ogródki działkowe, odległe posesje czy miejsca budowy. W zestawie z kamerą otrzymujemy cztery akumulatory typu 18650 o pojemności 2200 mAh każdy, które będą doładowywane z energii słonecznej. Zobaczmy teraz co otrzymujemy po w wyposażeniu Omajin Solar Camera.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) W zestawie oprócz samej kamery otrzymujemy wspomniane cztery akumulatory, kartę 32GB Micro SD, dwie anteny, uchwyt ścienny wraz z wkrętami do montażu, przewód USB-C, klucz imbusowy, dodatkowe cztery śrubki do dolnej pokrywy oraz bardzo skróconą instrukcję obsługi. Montaż zaczynamy od włożenia czterech akumulatorów oraz karty Micro SD. Po umieszczeniu tych komponentów w kamerze, producent zaleca naładowanie baterii przez 10 godzin. Obok gniazda ładowania jest też przycisk on/off oraz Reset, obydwa wymagają cienkiego drucika aby z nich skorzystać. Następnie skręcamy pokrywę nie zapominając o poprawnym ułożeniu uszczelki. Kolejne doładowania będą poprzez kabel są o tyle kłopotliwe, że wejście ładowania jest pod pokrywą, którą zabezpieczamy sześcioma śrubkami.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Zanim przejdziemy do analizy działania, warto przyjrzeć się najważniejszym parametrom technicznym Omajin Solar Camera. Kamera rejestruje obraz w jakości Full HD (1080p) z szybkością 15 fps oraz rejestruje dźwięk mono 8KHz. Obudowa została wykonana ze stopu aluminium, a także z wykorzystaniem akrylu oraz tworzywa sztucznego. Wymiary: 232 mm (głębokość) x 147 mm (szerokość) x 105 mm (wysokość), waga 876 g. Typ zasilania: 4 akumulatory litowo-jonowe 18650 / panel słoneczny (pobór mocy / panel słoneczny: 3,5 W. Komunikacja przebiega tylko poprzez Wi-Fi 2,4 GHz oraz dedykowaną aplikację Omajin app. Nie ma niestety wsparcia dla ONVIF, a więc nie skonfigurujemy kamery w aplikacjach firm trzecich. Kamera posiada syrenę ostrzegawczą o głośności 105 dB, czujnik wykrywania ruchu oraz dwa tryby nocne (IR i podświetlenie LED). Jest wsparcie systemów Google Home i Amazon Alexa. Zobaczmy jeszcze jak prezentuje się sama kamera Omajin Solar Camera.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Po naładowaniu i umieszczeniu jej w wybranym przez nas miejscu można sprawdzić działanie kamery. Dzięki temu, że nie wymaga żadnego okablowania, możemy ją umieścić w dowolnym miejscu, byle była w zasięgu sieci Wi-Fi 2.4GHz. Oczywiście, zalecane jest umiejscowienie kamery z dobrym dostępem do światła słonecznego, dzięki czemu kamera będzie mogła pracować przez wiele miesięcy. Dwie mocne anteny powodują, że zasięg jest całkiem dobry, dzięki czemu kamera może być oddalona w sporej odległości od sygnału nadawczego sieci Wi-Fi.



Z uwagi że kamera jest przeznaczona do pracy na powietrzu, musi mieć zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi jak pył i deszcz. Ten model posiada ochronę typu IP55. To oznaczenie klasy ochrony zgodnie z międzynarodową normą IP (Ingress Protection), która definiuje stopień ochrony obudowy urządzeń elektrycznych przed wnikaniem ciał obcych (np. pyłu) oraz wody. IP55 składa się z dwóch cyfr. Pierwsza cyfra "5" oznacza ochronę przed wnikaniem kurzu. Urządzenie jest częściowo chronione przed kurzem, co oznacza, że może przedostawać się niewielka ilość pyłu, ale nie na tyle, aby zakłócać działanie urządzenia. Druga cyfra "5" oznacza ochronę przed wodą. Urządzenie jest chronione przed strumieniami wody pod niskim ciśnieniem z dowolnego kierunku, ale nie jest w pełni wodoodporne. Zatem urządzenie z oznaczeniem IP55 jest dobrze chronione przed kurzem i w pewnym stopniu odporne na wodę, np. na deszcz czy spryskiwanie wodą, ale nie na zanurzenie w wodzie.



Jak wspominałem wcześniej, do obsługi kamery służy tylko i wyłącznie aplikacja Omajin app. Po rejestracji i dodaniu urządzenia, pokaże się ono nam na ekranie startowym. Aplikacja Omajin app umożliwia zarządzanie domem, dodawanie pokojów oraz przypisywanie im urządzeń. Na razie oferta produktów Omajin jest dość skromna, bo składa się z trzech modeli kamer, wideo dzwonka do drzwi oraz dwóch typów smart gniazdek. Na ekranie startowym jest pogląd urządzenia, które możemy od razu wywołać lub wejść głębiej w dane urządzenie. Kamery możemy wyświetlić także w multiwidoku z jednoczesnym poglądem wielu kamer na raz. Po wejściu do kamery ukaże się nam pogląd wideo oraz dodatkowe opcje: włączenie dźwięku, zmiana rozdzielczości (HD/SD), nagrywanie wideo, zrobienie zdjęcia, zmiana czułości wykrywania ruchu, zmiana trybu nocnego (IR, diody LED, auto), komunikacja głosowa dwukierunkowa (dźwięk jest dobrej jakości z kamery), możliwość włączenia syreny, stan na ładowania akumulatora (kamera pracuje 3 tygodnia i cały czas pokazuje 100%).



Mamy także sekcję "Odtwarzanie", gdzie znajdziemy zdarzenia wykryte przez kamerę. Na osi czasu zaznaczone będą miejsca, gdzie jest nagranie w wykrytym ruchem. Kamera sprawnie wyłapuje takie przypadki, mamy także opcje wykrywania ludzi, co może wyłapywać bardziej istotne zdarzenia. Jeśli będziemy chcieli pobrać jakieś nagranie, należy je ponownie nagrać. Trochę do dziwne, zwłaszcza że w drugiej kamerze, którą omówię na kolejnej stronie, można zaznaczyć interesujący nas obszar i następnie go pobrać. Brakuje więc spójności w funkcjach różnych modeli kamer. Z kolei w "Galerii" znajdziemy nagrania oraz zdjęcia, które manualnie wykonamy z aplikacji. Dane zdjęcie lub wideo można udostępnić (np. na maila czy dowolną aplikację wspierającą takie pliki) lub pobrać na smartfona.



Sekcja "Chmura" w aplikacji to płatne plany przechowywania nagrań w chmurze. Oferowanych jest kilka planów (miesięcznych) od 18.99zł (jedno urządzenie i nagrywanie wykrytych zdarzeń ostatnich 14 dni), następnie 30zł (nagrywanie zdarzeń z 30 dni), 42 zł (3 urządzenia i 14 dni) oraz roczne plany analogicznie 190zł, 300zł oraz 420zł. Przydałby się chociaż 7 dniowy próbny plan, aby sprawdzić działanie takiej chmury. Należy pamiętać, że nie jest to ciągłe nagranie, lecz jedynie wykryte przez kamerę zdarzenia.



Jakość nagrania 1080p@15fps (proporcje 16:9) możecie zobaczyć na poniższych filmikach. Są one wykonane za dnia oraz w nocy z użyciem trybu podczerwieni (IR) oraz dwóch świateł LED (są obie bardzo mocne i mogą nadać się w celu odstraszenia intruza). Zrzuty ekranu z aplikacji Omajin dodałem w rozdziale o smart gniazdku.

Przykładowe nagranie z kamery Omajin Solar za dnia (kliknij, aby powiększyć)

Przykładowe nagranie z kamery Omajin Solar w nocy z użyciem trybu IR (kliknij, aby powiększyć)

Przykładowe nagranie z kamery Omajin Solar w nocy z użyciem diod LED (kliknij, aby powiększyć) Pora na podsumowanie kamery Omajin Solar. Na pewno może być ciekawą opcją, jeśli zależy nam na umieszczeniu kamery bez potrzeby dostarczenia zasilania. Taka kamera wówczas może pracować miesiącami bez potrzeby doładowania z elektrycznego źródła, oczywiście w zależności ile będzie wykrytych zdarzeń, jak często będą włączone mocne światła LED w trybie nocnym oraz jaki będzie dostęp do światła słonecznego. Do takiej zdalnej obserwacji, bez konieczności analizowania szczegółów nagrania, kamera może się sprawdzić. Jakość nagrania nie powala delikatnie mówiąc, więc szczegółów z dalszej odległości nie dostrzeżemy. Tryby nocne sprawdzą się w kwestii wstępnej analizy obserwacji osobników złapanych w kamerze, a opcja z silnymi diodami LED może służyć jako opcja odstraszania potencjalnych intruzów. Lepsza jakość jest w komunikacja dwukierunkowej głosowej, a to dzięki dobremu głośnikowi umieszczonemu w kamerze.



Jedną z ciekawszych zalet Omajin Solar Camera jest jej zaawansowany czujnik ruchu PIR (pasywna podczerwień). Dzięki precyzyjnemu wykrywaniu ruchu kamera nie rejestruje zbędnych nagrań, takich jak poruszające się gałęzie drzew czy przejeżdżające samochody. W połączeniu z algorytmem analizy obrazu, kamera jest w stanie wyodrębnić zdarzenia, które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.



Z minusów - raz kamera zawiesiła się (tryb offline się ukazał), świeciła ciągłym światłem LED i trzeba było ją ręcznie wyłączyć i włączyć, ewentualnie zrobić reset ustawień, co skutkowało rozkręceniem pokrywy (6 śrub) aby wykonać te czynności. Także polskie tłumaczenie aplikacji łącznie z językiem angielskim wymaga korekty, bo są ewidentne błędy w podstawowych parametrach. Kuleje jeszcze też stabilność pracy aplikacji, zbyt często zdarzała się bowiem utrata połączenia raz z jedną, raz z drugą kamerą. Inżynierowie powinny więc jeszcze trochę popracować nad stabilnością pracy aplikacji i samych kamer.



Kamera Omajin Solar obecnie (10/2024) oferowana jest najtaniej w oficjalnym sklepie Netatmo na Allegro w cenie 709zł.

