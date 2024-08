RECENZJE | Recenzja biurka elektrycznego FlexiSpot E7 Pro

Autor: Adam | Data: 31/07/24



Biurka elektryczne stały się jednym z kluczowych elementów nowoczesnego miejsca pracy, zarówno w biurach, jak i domach. Dzięki nim praca staje się bardziej ergonomiczna, co przekłada się na wyższą produktywność i lepsze samopoczucie użytkowników. FlexiSpot E7 Pro to jedno z najnowszych rozwiązań w tej kategorii, które wyróżnia się zaawansowaną technologią, solidnym wykonaniem i eleganckim designem. W niniejszej recenzji przyjrzymy się bliżej temu modelowi, analizując jego specyfikację techniczną, funkcjonalność, komfort użytkowania oraz stosunek jakości do ceny.

Specyfikacja techniczna



FlexiSpot E7 Pro to biurko elektryczne, które oferuje szeroki zakres regulacji wysokości, umożliwiając dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Oto kluczowe parametry techniczne tego modelu: Zakres regulacji wysokości: od 635 mm do 1290 mm

Szerokość biurka: możliwość regulacji od 110 cm do 190 cm

Maksymalne obciążenie: 160 kg

Typ silnika: podwójny

Prędkość podnoszenia: 40 mm/s

Poziom hałasu: poniżej 50 dB

Panel sterujący: dotykowy z wyświetlaczem LCD

Pamięć ustawień: 4 programowalne pozycje

System antykolizyjny: tak (3 wartości oraz brak)

Zabezpieczenie dla dzieci: tak

Materiał ramy: stal

Gniazdo USB: tak 1xUSB-A (wspiera szybkie ładownie, ale nie superszybkie)

Kolory ramy: jednolity czarny/biały perłowy

Dostępne blaty: różne wykończenia, w tym bambus (grubość 1.9cm), naturalne drewno (dąb), płyta MDF (grubość 2.5cm, materiał FSC)

Dostępne rozmiary blatów: 120x60cm, 120x80cm, 140x70cm, 160x80cm, 180x80cm

Gwarancja na stelaż: 10 lat

Waga stelaża: około 40 kg Istnieje także możliwość dokupienia stalowej szuflady pod biurko w cenie 329zł. Jest także wiele innych akcesoriów na stronie producenta typu prowadnica do kabli, podstawki pod monitor czy półki, którymi możemy dopełnić nasze biurko. Jeśli najdzie nam fantazja i środki nie mają znaczenia, możemy zamówić blat z naturalnego dębu (jasny lub ciemny) w cenie w zależności od rozmiaru od 3099zł (160x80cm) do 4599zł (200x80cm). Przejdźmy do kolejnej strony, gdzie pokażemy proces montażu biurka E7 Pro.

