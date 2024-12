RECENZJE | Recenzja routera Fritz! 4060 i czujnika Fritz!Dect 350

Autor: Adam | Data: 06/12/24



Jeśli szukasz interesujących urządzeń do budowy inteligentnego domu i wydajnej sieci Wi-Fi, warto przyjrzeć się routerowi Fritz!Box 4060 oraz czujnikowi Fritz!Dect 350, który niedawno wszedł na rynek. Router oferuje zaawansowane funkcje sieciowe z obsługą Wi-Fi 6 i wszechstronnymi opcjami łączności, a czujnik Dect 350 uzupełnia ekosystem Fritz!, pozwalając na wygodne monitorowanie otwierania okien i drzwi oraz automatyzację domowych procesów. W tej recenzji sprawdzimy, jak oba urządzenia wypadają w praktyce i czy są warte inwestycji, wraz z przeglądem najnowszego Fritz!OS w wersji 7.90-117314 BETA.

Fritz! 4060, jego możliwości i przegląd Fritz!OS w wersji 7.90-117314 BETA



Router Fritz!Box 4060 to trójzakresowe urządzenie sieciowe, które zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, oczekujących elastyczności i szerokiego zakresu funkcji. Wyróżnia się obsługą standardu Wi-Fi 6, który umożliwia wydajną pracę w zatłoczonych sieciach, a także portami 2,5 Gb/s (x1) oraz 1Gb/s (x3) i wsparciem dla telefonii DECT. Router działa zarówno jako centralna jednostka w ekosystemie Fritz!, jak i samodzielne urządzenie. Przyjrzymy się, jak Fritz!Box 4060 radzi sobie w praktyce, analizując jego specyfikację, funkcje oraz możliwości w codziennym użytkowaniu. Zacznijmy jednak od wyposażenia i wyglądu samego urządzenia, który prezentuje się estetycznie.

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć)

(kliknij, aby powiększyć) Aby skonfigurować router Fritz! 4060 wystarczy kilka prostych czynności. Podłączamy router kablem sieciowym WAN do źródła internetu (może być to np. modem kablowy lub router internetowy) a następnie za pomocą smartfona odczytujemy kod QR w instrukcji lub na obudowie routera. Dzięki temu od razu zostaniemy połączeni z routerem Fritz! 4060 przez Wi-Fi. Następnie z poziomu smartfona w przeglądarce wpisujemy fritz.box, wybieramy język i kraj, po czy, nastąpi restart urządzenia. Po kolejnym wejściu na fritz.box, system przekieruje nas do zalogowania się do routera Fritz!. Hasło wpisujemy z instrukcji lub z obudowy routera. Cały ten proces można tez przeprowadzić z poziomu PC, łącząc się kablem lub przez Wi-Fi z routerem Fritz! 4060. Po zalogowaniu najlepiej sprawdzić wersję oprogramowania (system ten nazywany jest Fritz!OS), bo zapewne będzie dostępna aktualizacja. U nas była wersja z początku 07.29, ale system wyszukał 07.59. Dodatkowo, dla bardziej ciekawych nowinek technologicznych, Fritz oferuje dostęp do fritz-lab. Tam można pobrać najnowszy firmware do naszego routera, w wersji Beta, i eksplorować nowe funkcjonalności stworzone przez inżynierów z firmy AVM. Skorzystaliśmy z tej opcji i wgrany został Fritz!OS w wersji 7.90-117314 BETA. Z poziomu Menu Fritz! 4060, jeśli coś nam nie będzie pasować w wersji Beta oprogramowania (mogą pojawić się błędy), można łatwo wykonać powrót do oficjalnej wersji Fritz!OS. Spójrzmy na kilka głównych ikien interfejsu jaki oferuje system Fritz!OS. Ciekawą funkcję w wersji beta Fritz!OS jest Monitor czasu online. Widać na nim aktualne wykorzystanie połączenia z internetem zarówno dla całej sieci domowej, jak i z podziałem na wybrane przez nan urządzenia (maksymalnie 7 może być monitorowanych). Downstream (kierunek, w którym dane są pobierane) oznacza przepływ danych z internetu do sieci domowej. Natomiast upstream (kierunek, w którym dane są wysyłane) oznacza przepływ danych z sieci domowej do internetu. Jest także podział na sieć domową oraz sieć dla gości. W zakładce "Licznik czasu online" router rejestruje czas korzystania z internetu i wykorzystany przy tym transfer danych. Rejestrowany jest jedynie transfer danych połączenia z internetem. Jeśli wykorzystywane są inne połączenia, na przykład na potrzeby telefonii internetowej lub IPTV, wykorzystany w związku z nimi transfer danych nie jest rejestrowany. Należy pamiętać, że wartości wskazywane przez licznik czasu online mogą odbiegać od dokładnego rozliczenia podanego przez dostawcę internetu.



Inną ciekawą funkcją jest VPN (WireGuard). Za jego pomocą możliwy jest bezpieczny zdalny dostęp do sieci. Do konfiguracji potrzebne są następujące dane: Aplikacja WireGuard na smartfony i tablety lub oprogramowanie WireGuard na komputery. Aby przenieść ustawienia, można skorzystać z kodu QR lub pliku, w zależności od zastosowanego urządzenia. Potrzebne opcje pobierania danych są podane na końcu konfiguracji. Producent podaje, iż WireGuard jest znacznie łatwiejszy do skonfigurowania niż tradycyjne protokoły VPN, takie jak IPsec. Jest szybki i lekki, co sprawia, że działa dobrze nawet na urządzeniach o ograniczonej mocy obliczeniowej. Wykorzystuje nowoczesne algorytmy kryptograficzne, oferując wysoki poziom ochrony. Jak skorzystać z WireGuard VPN na Fritz!Box?



- Włącz funkcję VPN w ustawieniach routera Fritz!Box.

- Skonfiguruj tunel WireGuard, używając dedykowanego kreatora w interfejsie Fritz!Box.

- Pobierz konfigurację na swoje urządzenie (komputer, smartfon) i zainstaluj aplikację obsługującą WireGuard.

- Połącz się z siecią domową lub biurową za pomocą tunelu VPN.



Dzięki tej funkcji Fritz!Box staje się nie tylko centrum zarządzania siecią, ale także narzędziem zwiększającym bezpieczeństwo i funkcjonalność Twojej sieci. Więcej informacji o tym rozwiązaniu można znaleźć na portalu serwisowym AVM.de-VPN. Po kliknięciu w zakładkę MyFRITZ! mamy widok na wykaz połączeń (jeśli korzystamy z telefonii DECT IP) oraz pamięć NAS w tym zdjęcia, muzykę i filmy, które możemy udostępniać z poziomu routera (jest port USB3.0 do podpięcia pamięci masowej). Jest także podgląd funkcje komfortowych dla Wi-Fi i telefonii DECT a także podgląd na urządzenia Smart Home i ich szybkie zarządzenie. Interfejs systemu Fritz!OS jest bardzo responsywny, działa szybko i sprawnie. Oferuje bardzo wiele funkcji zarządzania Wi-Fi w stosownej zakładce. Oprócz danych dostępowych do bezprzewodowej sieci Wi-Fi znajdziemy tam także kod QR, z pomocą którego wygodnie skonfigurujesz połączenia Wi-Fi z routerem Fritz!Box. Uzyskasz też przegląd urządzeń połączonych z routerem Fritz!Box oraz wprowadzisz ich ustawienia. Router automatycznie sprawdza otoczenie Wi-Fi i używa najlepszych ustawień kanału sieci bezprzewodowej. Można jednak indywidualnie dostosować ustawienia kanału bezprzewodowego i zapoznać się z informacjami nt. otoczenia Wi-Fi. Fritz!Box 4060 to wszechstronny router, który wyróżnia się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i solidną wydajnością. Dzięki obsłudze standardu Wi-Fi 6 (802.11ax) zapewnia szybkie i stabilne połączenie nawet w sieciach z dużą liczbą podłączonych urządzeń. Jego trójpasmowe działanie (2,4 GHz i dwa pasma 5 GHz) umożliwia efektywne zarządzanie ruchem sieciowym i minimalizuje zakłócenia, co czyni go świetnym wyborem dla wymagających użytkowników, w tym rodzin, graczy czy osób pracujących zdalnie.



Urządzenie oferuje również szeroki zestaw funkcji, takich jak wbudowany serwer NAS, obsługa telefonii DECT i zaawansowane opcje VPN (w tym WireGuard), które zwiększają jego uniwersalność. Interfejs konfiguracyjny Fritz!OS jest intuicyjny i prosty w obsłudze, co pozwala użytkownikom szybko skonfigurować sieć i dostosować ustawienia do swoich potrzeb.



Jedną z niewielkich wad Fritz!Box 4060 jest brak wbudowanego modemu, co oznacza konieczność korzystania z zewnętrznego urządzenia w przypadku łączy DSL lub kablowych. Także ilość 3 portów LAN może być dla niektórych użytkowników niewystarczająca. Cena (około 1200zł) urządzenia również może być barierą dla mniej wymagających użytkowników, jednak biorąc pod uwagę jego funkcjonalność i jakość wykonania, jest to sprzęt wart rozważenia.

