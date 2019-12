Poniedziałek 23 grudnia 2019 Ryzen 9 4900H, Ryzen 7 4800H i Ryzen 7 4700U - specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:29 AMD szykuje właśnie nową generację procesorów Ryzen ze zintegrowanym układem graficznym. Nowe jednostki o nazwie kodowej Renoir wykorzystają 7nm proces litograficzny oraz architekturę ZEN 2 i zastąpią dotychczasowe APU oparte o architekturę ZEN+, czyli Ryzen 3 3200G i Ryzen 5 3400G, oraz ich mobile odpowiedniki takie jak np. Ryzen 7 3700U. Procesory mają pojawić się na początku przyszłego roku, a spodziewaną datą ich prezentacji lub premiery są styczniowe targi CES. Tymczasem w bazie danych benchmarka PCMark pojawił się test procesora Ryzen 7 4700U.



Jest to 8 rdzeniowy i 8 wątkowy procesor, taktowany zegarem bazowym 2,0 GHz i do 4,2 GHz z Turbo, mający wskaźnik TDP 15W. Specyfikacja zintegrowanego w nim układu graficznego nie jest jeszcze znana. a wraz z nim CPU uzyskał ogólny wynik 4893 punktów, o około 20 procent wyższy niż Ryzen 7 3700U.



Wiadomo też, że AMD szykuje jeszcze mocniejsze wersje, przeznaczone dla laptopów gamingowych i najbardziej wydajnych noteboków. Będą to 8-rdzeniowe i 16-wątkowe Ryzen 9 4900H i Ryzen 7 4800H, ze wskaźnikiem TDP 45W. Procesory te prawdopodobnie będą stanowić konkurencję dla również 8-rdzeniowych i 16-wątkowych Core i9 9880H i Core i9 9980HK.



Istnienie modeli Ryzen 9 4900H i Ryzen 7 4800H, a także Ryzen 7 4800HS, Ryzen 5 4600H i Ryzen 5 4600HS potwierdził jeden ze sklepów internetowych, który nieco przedwcześnie wprowadził do swojego cennika laptopy gamingowe ASUS ROG Strix, wyposażone właśnie w te procesory.







