Wtorek 24 grudnia 2019 Killer AX1650, testy odległościowe i podsumowanie

Autor: DYD | 12:01 Do naszej recenzji bardzo szybkiej karty bezprzewodowej Killer Wi-Fi 6 AX1650 dodaliśmy dwa nowe rozdziały. Artykuł został uzupełniony o testy odległościowe i podsumowanie. Przypomnijmy, że Rivet Networks zaprezentowała swój nowy produkt w postaci modułu karty bezprzewodowej o nazwie Killer Wi-Fi 6 AX1650. Sieciówka ta wspiera obecnie najszybszy obowiązujący standard transmisji bezprzewodowej, czyli Wi-Fi 6(11ax) i jeśli zaopatrzymy się w odpowiedni router, to korzystając z Killera w laptopie możemy oczekiwać transmisji do 2.4 Gbps (w teorii), czyli ponad dwa razy więcej niż przewodowy gigabit.



