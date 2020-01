Czwartek 2 stycznia 2020 Xbox Series X z bardziej wydajnym rdzeniem graficznym niż PlayStation 5?

Autor: Zbyszek | źródło: Digital Foundry | 17:11 (1) Nadchodzący 2020 roku upłynie pod znakiem premier konsol nowej generacji - Xbox Series X oraz PlayStation 5. Obie konsole otrzymają najnowsze podzespoły, w tym szybkie nośniki SSD NVMe, oraz procesory AMD z architekturą ZEN 2 i układy graficzne z architekturą Navi. Według serwisu Digital Foundry, który dotarł do informacji na temat próbek inżynierskich układów graficznych nowych konsol, z obu nowości bardziej wydajny może być Xbox Series X. Układ graficzny przygotowany dla PlayStation 5 nosi nazwę kodową Oberon, i według Digital Foundry zawiera 36 bloków Compute Units. Natomiast chip Adren przygotowany dla Xboxa Series X ma takich bloków znacznie więcej, bo 56.



Co więcej, GPU przyszłego Xboxa ma tez korzystać z szybszych pamięci GDDR6, o łącznej przepustowości 560 GB/s, podczas gdy przepustowość pamięci GDDR6 w PlayStation 5 wyniesie 512 GB/s.



Liczba bloków Compute Units może być jednak nieco myląca, jeśli uwzględni się ostatnie doniesienia, według których układ graficzny w PlayStation 5 będzie oparty o architekturę RDNA 1 generacji, zamiast architektury RDNA 2. generacji. Ta ostatnia, zastosowana w nowym Xboksie, ma mieć bloki Compute Units złożone z mniejszej liczby procesorów strumieniowych, niż w architekturze RDNA 1.



Mimo tych różnic, i tak więcej mocy obliczeniowej ma udostępniać konsola Microsoftu - według Digital Foundry wydajność Xbox Series X wyniesie 12 teraflopów, a PlayStation 5 - 9,2 teraflopa.



K O M E N T A R Z E

bajogongo (autor: Mario2k | data: 2/01/20 | godz.: 17:46 )

Obydwie konsole będą okrojone do bólu bo taka jest obecnie tendencja , coraz to bardziej odmóżdżone pokolenie nie zauważy różnicy w grach .

Zmienią kolory w grze na bardziej jaskrawe i masa kretynów będzie zadowolona że nowe super tekstury .



