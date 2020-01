Wtorek 7 stycznia 2020 ROG Swift 360 - nowy monitor Asusa z częstotliwością odświeżania 360Hz

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:45 Asus wspólnie z Nvidią zapowiedzieli wprowadzenie nowego monitora dla graczy z rodziny ROG Swift cechującego się bardzo wysoką częstotliwością odświeżania obrazu. Konkretnie mowa o aż 360Hz realizowanych dla rozdzielczości natywnej 1080p. Wiadomo, że zapowiedziany model otrzyma panel LCD o przekątnej 24,5-cala wykonany przez AU Optronics oraz moduł G-Sync. Niestety na tym szczegóły się kończą, a producent nie zdradził nawet z jakiego typu matrycą mamy do czynienia. Biorąc to pod uwagę można śmiało założyć, że mamy do czynienia z panelem TN o niezbyt imponujących właściwościach. Poza częstotliwością odświeżania oczywiście.



Bardzo możliwe, że jest to po prostu pochodna panelu M250HTN01 z drobnymi usprawnieniami konstrukcyjnymi. Poza tym równie ciekawa jest w tym wszystkim nie tylko specyfikacja ale i cena. Ta pewnie będzie zwalać z nóg.







