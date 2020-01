Wtorek 7 stycznia 2020 Intel ma już gotowe dyski SSD Optane z interfejsem PCI-Express 4.0

Autor: Wedelek | 05:59 Ciągłe opóźnienia w dopracowaniu litografii 10nm zmusiły Intela do pozostania przy starszym procesie 14nm+++ i odłożenia w czasie wdrożenia nowych mikroarchitektur x86. Przy tym wszystko wskazuje na to że Intel już położył krzyżyk na 10nm i w tej chwili skupia się przede wszystkim na opracowaniu kolejnego procesu jakim jest 7nm. Niestety perturbacje z litografią 10nm sprawiły, że większość procesorów w ofercie Chipzilli aż do przyszłego roku nie doczeka się wsparcia dla interfejsu PCI-Express 4.0. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika nie jest do zbyt duży problem, ale dla niebieskich ten stan rzeczy zaczyna być kłopotliwy.



Intel, o czym często zapominamy, to nie tylko największy producent procesorów x86, ale i znaczący gracz na rynku dysków SSD, gdzie z miesiąca na miesiąc nowy interfejs nabiera coraz większego znaczenia. Najwięksi konkurenci już mają w swojej ofercie odpowiednie nośniki, które korzystają z dobrodziejstwa PCI-Express 4.0, zapewniającego dwukrotnie wyższą przepustowość niż PCI-E 3.0.



Aby nie wypaść z rynku Intel w końcu zdecydował się na opracowanie nośników SSD z serii Optane z interfejsem PCI-Express 4.0 Gen 2, o czym poinformował opinię publiczną pracujący dla niebieskich Frank Ober. Z jego tweeta dowiadujemy się, że produkty te są już w zasadzie gotowe i Intel chce by jeszcze przed oficjalnym debiutem deweloperzy mogli je przetestować.



Jego deklaracja jest tym ciekawsza, że jak już wspomniałem na wstępie Intel nie ma w swojej ofercie procesorów wspierających PCI-Express 4.0, a co za tym idzie aby testować nowe produkty prawdopodobnie musiał zaopatrzyć się w produkty konkurencji. Wystarczy do tego dodać fakt, że obecnie w zasadzie jedynym producentem posiadającym odpowiednie CPU jest AMD by zaczęło się robić dość zabawnie. Oczywiście można założyć, że sam Intel ma już w swoich laboratoriach gotowe CPU które wspierają nowy interfejs (np. Xeony z Ice Lake), ale co z tego, skoro jego partnerzy biznesowi wytypowani do testów raczej nie mają do nich dostępu i Chipzilla musiała wziąć to pod uwagę.









