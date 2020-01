Środa 8 stycznia 2020 Rdzeń GPU w Xbox Series X większy niż w Xbox One X

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:18 W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie rdzenia graficznego przygotowanego dla nowej mającej debiutować w tym roku konsoli Xbox Series X. Powierzchnia tego układu krzemowego wynosi około 401mm², co oznacza, że jest on nieco większy aniżeli układ graficzny dotychczasowych konsol Xbox One X "Scorpio" (powierzchnia 359mm²). Rdzeń graficzny Xboxa Scorpio jest wytwarzany w 14nm litografii i zawiera 36 jednostek CU z architekturą Polaris, spośród których 2 są zablokowane, co daje 2304 procesory strumieniowe. Tymczasem 7nm rdzeń graficzny przygotowany dla Xbox Series X ma większą powierzchnię, co może potwierdzać doniesienia, że zawiera 56 jednostek CU z architekturą RDNA 2.







