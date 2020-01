Środa 8 stycznia 2020 Intel szykuje podłużną podstawkę LGA 1700

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:09 Na rynku jeszcze nie zadebiutowały procesory Intela 10 serii (nazwa kodowa Comet Lake-S) z podstawką LGA 1200, a w sieci już pojawiają się informacje o nowej podstawce przygotowywanej przez Intela. Ma nią być LGA 1700, o której istnieniu informują znani z wcześniejszych i potwierdzających się później przecieków użytkownicy Twittera momomo_us i komachi. Według ich informacji, gniazdo LGA 1700 zadebiutuje wraz z procesorami Adler Lake-S, które zastąpią mające debiutować w przyszłym roku dekstopowe 10nm procesory Rocket Lakae-S. Poza większą liczbą pinów, gniazdo LGA 1700 będzie również większe od LGA 1151 i LGA 1200.



Jego wymiary mają wynieść 45 x 37,5 mm, w porównaniu do 37,5 x 37,5 mm, co oznacza, że Intel może przewidywać możliwość stosowania większych rdzeni krzemowych w przyszłości.



Wracając do procesorów Adler Lake-S, podczas gdy Rocket Lake-S otrzymają 8 rdzeni x86 Willow Cove przeniesionych do procesu 14nm+++, po serii Adler Lake-S można oczekiwać wykorzystania kolejnych rdzeni o nazwie kodowej Golden Cove, i najprawdopodobniej litografii 10nm++ lub ewentualnie 7nm.



