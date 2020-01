Środa 8 stycznia 2020 Produkcja chipsetów B550 i A520 ruszy jeszcze w tym kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: Planet 3D Now | 06:01 Według informacji pochodzących ze źródel zbliżonych do firmy ASMedia, w bieżącym kwartale w końcu rozpocznie się produkcja chipsetów B550 i A520, czyli tańszych konstrukcji przeznaczonych dla najnowszych Ryzenów. Jeśli tak sie stanie, płyty z chipsetami B550 i A520 trafią na rynek w 2. kwartale tego roku, zwiększając wybór płyt głównych z podstawką AM4. Dotychczas był on okrojony do płyt z chipsetem X570 - dla osób chcących skorzystać z dobrodziejstw magistrali PCI-Express 4.0, lub do płyt starszej generacji - np. z chipsetami X470, B450, które jednak obsługują tylko PCI-Epxress 3.0.



Same chipsety według doniesień nie przyniosą jednak dużej rewolucji - mają pozwolić na skorzystanie z linii PCI-E 4.0 dostarczanych przez procesor, ale jednocześnie samodzielnie nie zapewniając dodatkowych linii tego typu.



