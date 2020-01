Środa 15 stycznia 2020 Umieszczenie gry w TPB czterokrotnie zwiększyło jej sprzedaż na Steam

Autor: Wedelek | 05:14 Steam to bez wątpienia platforma, która daje deweloperom ogromne możliwości. Niestety polityka Valve, która ma w założeniu traktować równo wszystkich deweloperów sprawia, że ilość premier nowych gier jest ogromna. Co gorsza większość z produkcji niezależnych jest wątpliwej jakości, a co za tym idzie wartościowe gry mają bardzo nikłe szanse by przebić się do świadomości szerokiej grupy odbiorców. Boleśnie przekonał się o tym Shota Bobokhidze (AKA ShotX), twórca strzelanki osadzonej w postapokaliptycznym świecie. Jego gra dosłownie zatonęła w morzu innych produkcji przynosząc swojemu twórcy mizerny zysk.



ShotX, którego nie było stać na kosztowną akcję marketingową postanowił zagrać va banque umieszczając swoją grę w serwisie The Pirate Bay, skąd każdy mógł ją pobrać za darmo. Autor prosił jedynie by Ci, którym gra się spodobała wsparli go dobrowolnym datkiem. Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę. W tydzień sprzedaż skoczyła o 400%, a ilość graczy którzy dodali Danger Gazers do listy życzeń się podwoiła. Ponadto część z użytkowników TPB zdecydowała się wesprzeć twórcę dodatkową dotacją na poczet przyszłych projektów.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.