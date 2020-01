Piątek 17 stycznia 2020 Nvidia obniża cenę GeForce'a RTX 2060 FE do $299

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:32 W odpowiedzi na nadchodzącą premierę Radeona RX 5600 XT firma Nvidia zdecydowała się na sporą obniżkę ceny GeForce’a RTX 2060 w wersji Founders Edition. Począwszy od dnia dzisiejszego model ten ma kosztować 299 dolarów zamiast 349 dolarów, co w Polsce powinno przełożyć się na ceny w okolicach 1400 złotych zamiast ponad 1600 złotych które trzeba było za tę kartę zapłacić do tej pory. Dla porównania wspomniany Radeon RX 5600XT (rdzeń Navi 10 XLE z 2304SP) ma w dniu premiery kosztować $279, a więc dokładnie tyle ile GeForce GTX 1660 Ti, który w rodzimych sklepach kosztuje obecnie około 1200 złotych.



