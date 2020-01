Wtorek 21 stycznia 2020 ASUS PN62: Mini-PC z procesorami Comet Lake

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:55 ASUS wprowadza do sprzedaży nowy miniaturowy komputer stacjonarny. Jest to model PN62 o wymiarach 115 x 115 x 49 mm, który ma stanowić konkurencję m.in. dla Intel NUC i innych podobnych komputerów konkurencji. Jednostka została oparta o najnowsze mobilne procesory Intel Comet Lake. Wyposażenie obejmuje pamięć DDR4, nośnik SSD, zintegrowaną łączność WiFi 802.11ac i Bluetooth 5, oraz system mikrofonów ze wsparciem dla Microsoft Cortana. Na obudowie umieszczono trzy złącza USB typu A, dwa USB typu C z funkcją ładowania i przesyłu obrazu, gniazdo RJ45, czytnik kart pamięci oraz wyjścia obrazu HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2



Cena niestety nie została podana.







