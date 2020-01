Wtorek 21 stycznia 2020 Intel NUC Phanton Canyon z procesorami Tiger Lake-U

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:10 Intel NUC to niewielkie komputery wyposażone w procesory Intela wlutowane w specjalnie przygotowaną płytę główną, wyróżniające się na tle tradycyjnych PCtów bardzo niewielkimi rozmiarami. Aktualnie na rynku oferowana jest seria o nazwie kodowej "Ghost Canyon", wyposażona w maksymalnie ośmiordzeniowe i szesnastowątkowe procesor mobilne Intela 9 generacji - a najmocniejsze z nich posiadają Core i9-9980HK (2,4-5,0 GHz) oraz dedykowany układ graficzny. Oferta ma zostać odświeżona na początku 2021 roku, kiedy na rynek trafią komputery NUC o nazwie kodowej Phantom Canyon.



Modele te zostaną wyposażone w procesory Tiger Lake-U wytwarzane w procesie litograficznym 10 nm+, zawierające rdzenie x86 z architekturą Willov Cove oraz zintegrowany układ graficzny 12-generacji (architektura Xe). Procesory te będą mieć wskaźnik TDP do 28W, oraz będą zgodne z PCI-Express 4.0, co pozwoli na użycie szybkich nośników SSD NVme. NUC Phantom Canyon ma też posiadać HDMI 2.1, łączność 2,5 Gigabit Ethernet, WiFi 6, dwa porty M.2 i do 64 GB pamięci RAM.



Podobnie jak w dotychczasowych generacjach, największe i najbardziej wydajne modele mają posiadać dodatkową kartę graficzną - nie wiadomo jednak, czy będzie to już produkt autorski Intela, czy też karta od Nvidia lub AMD.



