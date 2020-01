Wtorek 21 stycznia 2020 Apple pozywa swoich byłych pracowników, którzy założyli Nuvia

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:23 Jesienią ubiegłego roku trzech byłych pracowników Apple, zajmujących się do tej pory rozwojem chipów z rodziny Ax (SoC dla iPhone’a i iPada) wspólnie założyło niezależną firmę o nazwie Nuvia. Jej celem jest zaprojektowanie i dostarczenie na rynek rozwiązań klasy serwer bazujących na układach z rdzeniami ARM. Ambicją Nuvia jest, aby za jakiś czas zastąpić w serwerowniach wysokowydajne procesory Intela i AMD. Fakt ten nie uszedł uwadze Apple, bo jak informują amerykańskie media, byli pracownicy zostali pozwani przez Apple do sądu.



Chodzi o nie tak mało ważnych pracowników, bo cała trójka miała być uznanymi inżynierami i architektami procesorów.



Apple zarzuca im, że ich posunięcie stanowi naruszenie warunków umowy, jaka wiązała ich z Apple. Szczegóły nie są znane, ale jak można się domyśleć, umowy z ważnymi inżynierami zawierają liczne klauzule, w tym o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i o zakazie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, które obowiązują jeszcze przez jakiś czas po wygaśnięciu umowy o pracę.



Inżynierowie pracując nad kolejnymi wersjami chipów Apple zapewne zdobyli wiele doświadczania i informacji o tym, jak zbudować dobry procesor - a chęć użycia tych zdolności we własnej firmie musiała nie spodobać się producentowi iPadów i iPhonów.



