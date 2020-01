Piątek 24 stycznia 2020 Komputery Corsair dla graczy z procesorem AMD Ryzen i grafiką Radeon

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:02 Corsair wprowadza do sprzedaży nowe komputery biurkowe przeznaczone dla graczy: VENGEANCE 6180 oraz VENGEANCE 6182. Urządzenia posiadają niewielkich rozmiarów obudowę, w której zmieszczono zasilacz Corsair RM650 zgodny z 80 Plus Gold oraz płytę główną micro-ATX z zainstalowanym 8-rdzeniowym procesorem Ryzen 7 3700X chłodzonym przez zestaw chłodzenia wodnego. Dopełnieniem całości jest 16 GB pamięci RAM oraz karta graficzna Radeon RX5700 XT. Do wyboru są dwie wersje: z płytą główną z chipsetem B450 i nośnikiem SSD Corsair Force MP510 o pojemności 480 GB, lub z płytą z chipsetem X570 i nośnikiem Corsair Force MP600 1TB (PCI-e 4.0).



Obydwa modele mają dodatkowy dysk twardy HDD o pojemności 2TB przeznaczony do składowania danych. Pozostała część specyfikacji obejmuje system Windows 10 Home, łączność Gigabit Ethernet i WiFi 802.11ac 2x2, trzy wyjścia DisplayPort i jedno HDMI, sześć złączy USB 3.1 Typu A i dwa USB 3.1 Gen 2 (jedno typu C, jedno typu A).



Komputery są objęte 2-letnia gwarancją i dostępne w cenie sięgającej 1999 USD za lepiej wyposażony model VENGEANCE 6182.







